Lze PET ze žlutých kontejnerů recyklovat zpátky do lahví? Ukazuje se, že ano

PET lahve jsou komoditou, která se dobře třídí a stejně dobře je uplatnitelná na trhu, kde má o ní zájem zejména výrobní průmysl. S kartami ovšem zamíchala Evropská komise, která po výrobcích nápojů požaduje, aby pro výrobu nových lahví používali recyklát z PET lahví. Začala tak přetahovaná o to, kdo bude mít tento plastový odpad pod palcem.

Bottle-to-bottle

Minulý týden Ministerstvo životního prostředí předložilo k připomínkám novelu zákona o obalech, která zavádí zálohový systém pro plastové nápojové lahve a plechovky. Zálohový systém má zaručit, že dojde ke zvýšení sběru a míry recyklace PET lahví a plechovek. Třídění odpadů je sice v republice na dobré úrovni a dlouhodobě zvyšuje, takže v současné době třídíme osm PET lahví z 10, ovšem připravované evropské nařízení o obalech a obalovém odpadu požadujesběr 9 lahví z 10. Pokud něco takového nebudou členské státy schopny zajistit stávajícím systémem, mají zavést zálohový systém na PET lahve a plechovky.

Podle ministerstva by zálohový systém měl zároveň zajistit recyklaci obalových odpadů v potravinářské kvalitě na jejich původní využití. To znamená zpátky na nápojové obaly podle principu bottle-to-bottle (z lahve do lahve). S tím souhlasí zejména nápojářské společnosti, které mimo jiné argumentují evropskými cíli. Evropské komise v připravovaném nařízení ukládá výrobcům povinnosti pro výrobu nových PET lahví. Od roku 2025 budou muset při výrobě použít min. 25 % recyklovaného PETu a od roku 2030 se číslo zvyšuje na 30 %.

Argumentem je čistota obalů