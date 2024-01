Kurz REACH manažer/manažerka přináší nejen teorii, ale i praxi

Orientovat se v evropských předpisech, které regulují chemické látky, nemusí být pro každého snadné. Legislativa a její požadavky se neustále vyvíjí, takže odborníci musí své znalosti třídit a ideálně vědět, kde vyhledat problematická témata, aby si mohli být v praxi jistí.

Dosáhnout toho je možné díky ucelenému a podrobnému kurzu, věnujícímu se managementu chemických látek se zaměřením na REACH, který pořádá společnost REGARTIS. Účastníci kurzu REACH manažer/manažerka na něm mimo jiné oceňují, že po nezbytné teorii se kurz věnoval i praxi s konkrétními příklady a cvičeními. Další podrobnosti o kurzu nám prozradila Petra Dvořáková Ruskayová, pracovnice pro chemickou bezpečnost ve společnosti ELI Beamlines a Michal Varnavčin, bezpečnostní poradce ADR, PO a BOZP ve společnosti SAQIA Zlín CZ.

Co vás přimělo k tomu zapsat se do kurzu?

Petra Dvořáková Ruskayová: Mou hlavní motivací pro zapsání do kurzu bylo získat ucelené a srozumitelné znalosti evropské chemické legislativy. Stalo se mi, že za mnou přišel kolega, že potřebují koupit chemickou látku a prodejce po nich požaduje číslo povolení a nikdo samozřejmě nevěděl co s tím. Jelikož pracuji v laserovém centru, kde je většina zaměstnanců z oborů fyziky, jsem dost často tázána ohledně chemických látek, což zahrnuje i chemickou legislativu ze které se na nás vztahují i různé výjimky pro vědu a výzkum. Proto jsem hledala nějaké školení, seminář nebo kurz kde bych mohla získat srozumitelné podání pro správu chemikálií u nás.

Michal Varnavčin: Zabývám se problematikou externího poskytování poradenství a školení v problematice ADR, BOZP a PO – tedy především přeprava a manipulace chemických látek z pohledu bezpečnosti práce a souvisejících předpisů. Kolem přepravy, manipulace a zprocesování chemických látek se pohybujeme poměrně dlouho a dlouhodobě poukazujeme na nedostatky v klasifikaci NCHLaS na českém trhu - především pro často opomíjenou přepravu. Jenže když někomu neustále říkáte, že v podkladech, které Vám předal, jsou chyby, tak Vám dříve nebo později řekne, že to máte opravit. Což ale bez kvalitní odborné přípravy není možné. Vedle toho se nám objevovaly požadavky na dovoz NCHLaS ze zemí mimo Evropu (úzce související s dopravou), což jsme dosud řešit nedokázali. Teď, díky této přípravě, jsme toho schopni.

Splnil kurz vaše očekávání? Využíváte již poznatky z kurzu v praxi?

Petra Dvořáková Ruskayová: Zpracování materiálů z kurzu myslím budu využívat velmi dlouho. Kurz byl velice intenzivní a ve chvíli, kdy vše nevyužíváte na denní bázi, tak si za chvíli člověk není jistý, ale díky týmu Regartis vím, kam se podívat a najít informace nebo si je ověřit. Některé poznatky už jsem zapracovala i do interních předpisů naší společnosti.

Ze zahraničních školení jsem zvyklá, že těžko najdu školení, které by bylo ideální pro moji práci, jelikož je málo institucí, které by se specializovali jako ta naše. Tudíž se dost často stává, že očekávám nebo potřebuji něco trochu jiného. Zde jsem ale získala víc, než jsem očekávala. Kromě REACH a CLP jsme prošli i jejich implementaci a specifické podmínky jednotlivých účastníků.

Michal Varnavčin: Kurz se soustředil na dva základní kameny chemické legislativy v Evropě – nařízení REACH a CLP – a velmi hluboké seznámení s jejich požadavky. Toto jsem očekával a doufal, že si ujasním některé věci, které mi nebyly zcela jasné. Lektorům patří všechna čest, neboť svými rozsáhlými odbornými znalostmi dokázali požadavky a očekávání nejen naplnit, ale dokonale přesáhnout. V krátkosti není možné popsat kolik věcí jsem si díky kurzu ujasnil a kolik dalších věcí jsem se dozvěděl, a to jak ve vztahu k celému procesu registrací, bezpečnostním listům, klasifikacím a celkově práci se samotným nařízením.

I tak to není všechno, v podstatě všechny uvedené dovednosti jsme si totiž měli možnost pod aktivním dohledem lektorů vyzkoušet prakticky, takže ze školení odjížděl člověk, který si jednotlivé oblasti živě osahal. S poznatky z kurzu jsem měl pomalejší start, dobíhají u nás nějaké projekty, ale v posledních týdnech využívám rozšířené znalosti poměrně hluboce.

Vyskytlo se na kurzu něco, co vás příjemně překvapilo nebo vám přišlo výjimečné?

Petra Dvořáková Ruskayová: Přístup všech školitelů byl báječný. Pro každého je sice jeho silnou stránkou daná oblast, kterou přednáší, ale všichni mají dostatečné odborné znalosti, takže se člověk mohl ptát kohokoliv na cokoliv a vždy uměli poradit. Také si myslím, že skupina studentů, která se sešla, byla dobře kompatibilní, a i když byl každý z jiného prostředí i to nám pomáhalo získávat různé úhly pohledu v našich diskusích.

Michal Varnavčin: Neuvěřitelná trpělivost lektorů a schopnost odpovědět i na mé nejhloupější dotazy tak, abych je pochopil. Co se týče výjimečnosti, spíše hledám aspekty, ve kterých výjimečný nebyl. Například jsem měl strach z toho, že se celý kurz bude sestávat z tak častého čtení paragrafů a debaty nad smyslem toho či onoho písmene, jak jsem zvyklý ze školení zabývajících se bezpečností práce, ale naštěstí byl úplný opak pravdou. Vždy po krátkém teoretickém představení tématu přišla aplikační praxe s konkrétními příklady a cvičeními, jejichž jediným cílem bylo dostat problematiku pod kůži a být schopný ji samostatně použít.

Jak by jste ohodnotil/a formát kurzu?

Petra Dvořáková Ruskayová: Kurz byl nabitý informacemi. Osobně bych asi ocenila více času na cvičení, hlavně IUCLIDu a PCN oznamování, kde se nám vyskytovaly technické potíže (bohužel servery ECHA nejsou stavěné na přihlášení více jak 10 uživatelů naráz). Na druhou stranu případová studie byla velice přínosná, protože si pak člověk mohl sám v klidu vyzkoušet registraci a případně se zeptat na nejasnosti nebo na to, kde měl jaký problém. Když se díváte, jak registraci dělá někdo jiný, jsou veškeré kroky jasné, ale když se pak na to podívá člověk sám, pozná, zda tomu opravdu porozuměl.

Michal Varnavčin: To skvělé na kurzu byl fakt, že se sešla skupina lidí se zájmem o problematiku, a proto byl čas a prostor na to dobře a kvalitně cvičit. Lektoři toho efektivně využili a rozsah znalostí přizpůsobili přítomné sestavě. Nutno podotknout, že i přes to nikdo nikdy nikoho nenechal napospas ztraceného v předcházejícím tématu a na jakýkoliv dotaz se vždy našlo dostatek času. I když bych raději měl menší množství přestávek a přebytečný čas využil k možnosti „nasát“ co největší množství vědomostí, tak musím s pokorou říct, že i zde byl rovněž kurz nastavený velmi dobrým způsobem, neboť v průběhu přípravy byly chvíle, kdy už se objem informací blížil kritické hranici – tedy celou dobu jsme se pohybovali na hranici maximálního množství informací, které jsme byli schopni pojmout.

Komu byste tento kurz doporučil/a?

Petra Dvořáková Ruskayová: Kurz bych doporučila převážně správcům chemikálií v průmyslu a pak lidem zodpovědným za nákup či prodej chemických látek pro společnost. Správcům, protože ve většině případů zodpovídají za chemické látky, a tudíž by měli mít znalosti evropské chemické legislativy a lidem z obchodních oddělení, protože mají přehled o množství objednávaných látek, a tedy jsou schopni dobře kontrolovat množství, a taky dost často musí vyřizovat veškerou dokumentaci s tím spojenou, jako jsou právě registrace látek nebo žádosti o povolení.

Michal Varnavčin: Podle mého názoru využije kurz kdokoliv, kdo se pohybuje kolem NCHLaS na pozici výrobce, dovozce, či formulátora. Pokud firma nějakým způsobem vstupuje na trh s jakoukoliv chemickou látkou nebo předmětem, který je může obsahovat nebo uvolňovat, tak by bylo vhodné si pořídit člověka, který se v téhle problematice alespoň trošku orientuje. Tato potřeba pak razantně roste v případě, že společnost látky dováží ze zemí mimo EU. Taková se bez znalostí této osoby neobejde.

Každopádně osobně si myslím, že určitá míra vzdělání v oblasti CLP a REACH by prospěla velké části bezpečnostních poradců ADR a bezpečnostních techniků, kteří v oblasti působí a s chemií pracují v „první linii“ nebo školí lidi, kteří pak s těmito látkami pracují. Nemůžeme chtít po někom něco školit, když neporozumí jeho základům… Taková debata by ale asi byla na jiný článek.