Komise zrychluje povolování obnovitelných zdrojů energie

Evropská komise minulý týden předložila nouzové nařízení, které má urychlit realizaci nových zdrojů obnovitelné energie.

Energetická krize se prohloubila

Od začátku války na Ukrajině se EU snaží zbavit své závislosti na ruských fosilních palivech. Zintenzivňuje se diverzifikace dodávek, zvyšují se energetické úspory a v neposlední řadě se navyšuje výroba energie z obnovitelných zdrojů. "Obnovitelné zdroje energie snižují poptávku EU po fosilních palivech v odvětvích energetiky, vytápění a chlazení, průmyslu a dopravy, a to jak v krátkodobém horizontu, tak i v budoucnosti. Díky nízkým provozním nákladům může větší podíl obnovitelných zdrojů energie v energetickém systému EU pomoci snížit platby za energii," vysvětluje Komise.

V květnu Evropská komise zveřejnila plán REPowerEU, který má pomoci s evropskou energetickou transformací. Dosud ale došlo k prohloubení energetické krize. Proto se Evropská unie snaží o snížení poptávek po plynu a elektřině. Provedla intervenci na energetických trzích, aby dopad krize byl na obyvatelstvo co nejnižší. I nadále je ale situace problematická, proto je podle Komise potřeba přijmout okamžitá opatření a urychlit zjednodušení povolování projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů.

Zveřejněné nařízení by mělo platit jeden rok, což by podle Komise mělo stačit k tomu, aby ve všech státech přijali a provedli směrnici o obnovitelných zdrojích energie. Nařízení se zaměřuje na konkrétní technologie a typy projektů, u nichž je nejvíc pravděpodobné, že budou rychle zavedeny a budou mít co možná nejmenší dopad na životní prostředí.

Povolování fotovoltaiky potrvá maximálně měsíc