Když je udržitelnost neudržitelná

Říká se tomu přehnaná korektnost. Pokud se ale na dění ve společnosti v posledních letech podívá jen trochu soudný člověk s elementárním selským rozumem, mohl by toto označení směle zaměnit za blbost.

Nedávno jsem viděl film, zasazený do doby panování královny Viktorie. Děj si bohužel už nepamatuji. Zřetelně si ale vzpomínám, jak se mezi anglickou aristokracií na jakémsi plese procházeli s příslovečnou noblesou angličtí šlechtici černé pleti. To, že s historickou realitou to nemá nic společného asi nemusím nikomu říkat. Tato udivující zkušenost mne definitivně ujistila o tom, že ve snaze být korektní, si dokážeme zásadně lhát a překrucovat realitu.

A není to jen o vztahu k jednotlivým rasám, náboženstvím, ke skupinám s různou sexuální orientací a podobně. Jde také o vztah k životnímu prostředí.

Před pár dny jsem si zklamaně pročítal článek informující o konci výroby hliníku v slovenském Žiaru nad Hronom. Jedna z nejmodernějších a nejekologičtějších fabrik na výrobu hliníku nepřežila energetickou krizi.

Výroba hliníku je environmentálně náročná, nicméně fabrika v Žiaru nad Hronom vyráběla přesně v intencích udržitelnosti. Výroba se však dlouho neudržela. Korektnost směrem k životnímu prostředí zdražila energie i samotnou výrobu hliníku a připravila stovky Slováků o práci a Evropu o 170 tisíc tun hliníku ročně.