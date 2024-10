Jazyková korekce nového nařízení o obalech výrazně mění i jeho věcný obsah

Nařízení o obalech a obalových odpadech prošlo korekcí právníků-lingvistů před finálním potvrzením Evropského parlamentu. Po analýze výsledných jazykových oprav došlo ale ke změnám i věcného obsahu, které jsou nad rámec obvyklé procedury.

V dubnu letošního roku potvrdil Evropský parlament (EP) předběžnou dohodu znění nového Nařízení o obalech a obalových odpadech (Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR), poté následovaly jazykové korekce právníků-lingvistů. Výsledná verze PPWR by měla být potvrzena na plénu EP za měsíc, následně by měla projít potvrzením Rady.

Proces korekce slouží výhradně k odstranění jazykových nepřesností a překlepů. Ve výsledném znění PPWR došlo ovšem ke změnám, které mají podstatný vliv na obsah a smysl Nařízení.

Zástupci českého průmyslu upozornili Ministerstvo životního prostředí ČR a Úřad vlády ČR zejména na tyto problémové upravené textace:

Změna definice „producer“, která se z formy „‘producer’ means ANY manufacturer, importer or distributor, ….“ mění na formu „‘producer’ means THE manufacturer, importer or distributor, ….“. Zatímco původní forma odpovídala myšlence, že odpovědný za vlastnosti obalu, ale i nakládání s odpadem nebo reuse je KAŽDÝ v distribučním řetězu, protože každý je ‚producer‘, nová forma věcně znamená, že JEDEN z článků řetězu, protože některý z nich je ‚producer‘, aniž by bylo definováno, který článek to přesně je. Původní forma by odpovídala legislativnímu pojetí českého zákona o obalech. Nová forma fakticky vyžaduje zákon upravit tak, aby se dodatečně definovalo, který článek řetězu to je, případně který článek je odpovědný, za kterou povinnost vzešlou z PPWR. Nejde tedy o pouhou jazykovou úpravu, ale o věcnou změnu definice.

V článku 3 přibyla nová definice odstavec 11: "making available on the territory of the Member State" means any supply of packaging for distribution, consumption or use on the territory of the Member State in the course of a commercial activity, whether in return for payment or free of charge; Tato definice, která nahrazuje původní definici „placed to market of the Member State" může být dost problémová, protože fakticky zahrnuje jakýkoli obal, který se dostane na území státu i při pouhém tranzitu. Nová definice se pak v textu nařízení používá všude, kde původně bylo „placed to market of the Member State". Pak ovšem platí příklad, že kamion s baleným zbožím projíždějící z Polska do Rakouska užívá obaly na území ČR pro ochranu zboží v rámci komerční aktivity, což činí ČR odpovědnou za tyto obaly, i když nejsou určeny pro český trh.

Celý článek je dostupný na www.obaly21.cz.