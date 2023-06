Jaké chyby se nejčastěji dělají v podnikové ekologii? II. část

Lukáš Žaludek ze společnosti Ekotema Group s.r.o. se v rámci auditů a kontrol v podnikové ekologii pravidelně setkává s chybami, které dělají malé, střední i velké firmy. V dnešní části se dotýká problémů s obaly, normou ISO 14001 nebo přepravou nebezpečných látek.

Podniková ekologie obecně

Havarijní plány je nutné zpracovávat přesně podle daného harmonogramu ze zákona nebo z vyhlášky. Pokud je v havarijním plánu, respektive v rozhodnutí, uvedeno „prokazatelné seznámení všech pracovníků“, pak tuto skutečnost musí firma prokázat například prezenční listinou ze školení nebo nějakým jiným způsobem. Lukáš Žaludek apeluje na firmy, aby skutečně věnovali pozornost tomu, co v havarijním plánu uvádí. „Pokud zákon přímo nepředepisuje, že musí havarijní plán obsahovat nějaké parametry, skutečně zvažte, zda je uvedete, abyste se zbytečně nedostali do problémů,“ říká Žaludek.

Dále zmiňuje periodickou aktualizaci při drobných změnách. K tomu nejčastěji dochází, když odejde pracovník a je uvedeno neplatné telefonní číslo apod. Drobné změny lze standardně upravovat bez nutnosti opětovné aktualizace a schválení povolení přes vodoprávní úřad. „Zaktualizujete kontakty na pracovníky a havarijní plán se stále považuje za platný,“ uvádí Lukáš Žaludek. Provádění nácviků havarijních situací.

V případě zdrojů znečišťování ovzduší uvádí Žaludek zajímavost. „U jedné firmy dal krajský úřad do podmínek rozhodnutí, že je nutné jednou za dva roky provést seřízení a kontrolu ZZO, dieselagregátu, který slouží jako záložní zdroj elektrické energie nebo jako záložní zdroj pro provoz sprinklerů. Tím chci říct, že i něco takového se může objevit v rozhodnutí,“ vysvětluje Žaludek.

Ve vodním hospodářství je třeba si dávat pozor na standardní věci. Maximální měsíční odběr 8000 m3/měsíc podzemní vody se dokládá průběžnou evidencí v ISPOP. Je třeba vést v patrnosti, co je napsáno v jednotlivých schválených rozhodnutích, a co je uvedeno v plánech a provozních řádech. „Auditor se často podívá na něco, co máte zrovna v nepořádku. To je takový zákon schválnosti,“ doplňuje Žaludek.

Častá zjištění v evidenci obalů

Společně s tím, jak roste ve všech oblastech administrativa, narůstají i položky ve výkazech pro obalovou společnost EKO-KOM. Nejvíce pozornosti doporučuje Lukáš Žaludek věnovat jednorázovým obalům.

Nezřídka se stává, že nadnárodní korporace neevidují všechny obalové toky. Není to ale dáno tím, že by je neměla v úmyslu evidovat, ale tím, že mezi sebou jednotlivá oddělení konkurují, namísto toho, aby spolupracovala a dochází k promíchání jednotlivých dat. V případě, že firma má více provozoven nebo poboček, které mají společné IČO, pak může být pro podnikového ekologa nebo externí poradenskou firmu, která provádí vykazování, problémem získat veškerá data o obalech.

E-shopy často chybují v oblasti rozložení na kompozitní materiály a určování obsahu recyklátů v obalech. „Audity důkladně prověřují obalové evidence a pokud v nich máte kompozitní materiály nebo recykláty, pídí se po tom, z čeho pramení. Chtějí vidět doklad, kde je uvedeno, kolik daný obal obsahuje procent nebo objemového složení recyklátu apod.,“ vysvětluje Lukáš Žaludek.

Vzhledem k tomu, že EUR palety jsou opakovaně používaný obal, firmy mnohdy neví, kdy je evidovat ve výkazech pro EKO-KOM a kdy ne. Podle Lukáše Žaloudka se EUR palety mají evidovat vždy, když k vám přijdou se zbožím ze zahraničí a u vás dojde k jejich vyložení. Dále také v případě, kdy vaše společnost na ní posílá své výrobky svým zákazníkům.

Neevidují se v případě, kdy prázdnou paletu vracíte nebo novou či použitou nakupujete. Případně, když na ní obdržíte zboží od českého dodavatele a u vás dojde k jejímu vyložení, anebo ve chvíli, kdy ji v nezměněné podobě posíláte dál svým zákazníkům a již jste jí zaevidoval dle výše uvedeného.

Herbicidy a rodenticidy