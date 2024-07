Hybridní elektrárna u Mělníka je v provozu. Má pomoci se stabilizací přenosové soustavy

Energetická skupina Decci uvedla na Mělnicku do provozu hybridní zdroj energie s největším bateriovým úložištěm v Čechách. Zařízení kombinuje technologie s na míru vyvinutým řídicím systémem, prostřednictvím kterého dokáže stabilizovat přenosovou soustavu.

Energetické prostředí se mění

Energetické mixy v jednotlivých zemích i v Česku prochází proměnou. Odkláníme se od konvenčních zdrojů energie, zároveň roste podíl energie z obnovitelných zdrojů. Lze tak očekávat, že v elektrizační síti bude docházet k nestabilitě a fluktuaci.

Proto se v současné době hledají nové zdroje služeb výkonové rovnováhy, které právě stabilitu a bezpečnost elektrizační sítě zajistí. Jedním z nich je hybridní zdroj, Energy nest, o celkovém instalovaném výkonu 52,4 MW, který uvedla skupina Decci do provozu ve Vraňanech na Mělnicku.

„Obnovitelné zdroje energie mají již v roce 2030 stát za čtvrtinou produkce elektrické energie. Nicméně se jedná o zdroje, které nejsou schopny poskytovat služby výkonové rovnováhy. Na druhou stranu plánujeme odklon od uhelných elektráren, které stojí za produkcí téměř 60% elektrické energie a zajištují stabilitu v síti. Chceme-li i v budoucnosti bezpečnou a stabilní elektrizační síť, musíme hledat zdroje nové,“ říká Darina Merdassi, ředitelka energické skupiny Decci, s tím, že hybridní zdroj představuje řešení, které již dnes reaguje na budoucí potřeby energetiky.

„Energy nest poskytne služby výkonové rovnováhy, a to v rozsahu provozu, který dosud poskytoval elektrárenský blok o výkonu 300 MW spalující hnědé uhlí,“ dodává.

Kombinace technologií

Nové zařízení kombinuje několik technologií, konkrétně spalovací turbíny s celkovým výkonem 32,4 megawatt, technicky odvozené od leteckých motorů a bateriové úložiště, které je s výkonem 20 megawattů a kapacitou 22 megawatt hodin největší v republice. Podle energetické skupiny se použité technologie v kombinaci s řídicím systémem vhodně doplňují a umožňují plně využít všech jejich vlastností pro poskytování podpůrných služeb ke stabilizaci sítě.

„Analýzy ČEPS ukazují, že stávající vývoj energetiky může vést k dramatickému poklesu regulačního výkonu pro poskytování služeb výkonové rovnováhy. Hybridní zdroj je v současnosti schopen poskytnout jakoukoliv kombinaci služeb výkonové rovnováhy – zajišťujících stabilitu v síti, jmenovitě zálohy pro automatickou regulaci frekvence, zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací nebo zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací až do celkového výkonu 30 MW,“ doplňuje skupina Decci, která do budoucna počítá s rozšířením služeb výkonové rovnováhy až na 52,4 MW, a to za využití stávajících technologií.

„Zdroj Energy nest byl navržen tak, aby bylo možné v případě potřeby navýšit jeho kapacitu či ho jednoduše rozšířit o další podobné hybridní systémy. Jedná se o modulární a škálovatelné řešení, které díky kontejnerovému provedení zabírá plochu o rozloze 1 ha. Zároveň vykazuje špičkové parametry dostupnosti a spolehlivosti. V budoucnosti se počítá i s možností výroby zeleného vodíku,“ vysvětluje Darina Merdassi.