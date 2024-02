Hledá se měřící bod chemické recyklace

Zvýšení úrovně recyklace plastů je jedním z cílů oběhového hospodářství. Pro splnění tohoto úkolu je ale nutné zajistit recyklaci těch plastů, které nejdou nyní mechanicky recyklovat kvůli znečištění nebo jsou malého rozměru tzv. výmět. Řešením je chemická recyklace. Zde je ale nutné stanovit pravidla pro výpočet výtěžnosti plastového recyklátu.

Kolik má každý členský stát EU recyklovat obalových plastů stanovuje směrnice CEP (circular economy package) a tyto cíle současně potvrzuje i nové nařízení PPWR (packaging and packaging waste regulation). Minimální limity recyklace plastů jsou 50 % v roce 2025 a 55 % v roce 2030. Nyní v Česku mechanicky zrecyklujeme zhruba 46 % obalového plastového odpadu. Zbytek plastů je spalováno nebo skládkováno, protože je nelze použít pro mechanickou recyklaci. Tuto situaci ale umí vyřešit chemická recyklace, která právě tyto špatně mechanicky recyklovatelné plasty umí zpracovat na panenský čistý polymer, určený i pro potravinářské obaly.

Evropský průmysl a Evropská komise (EK) pracují na tom, aby byla chemická recyklace co nejdříve realizována podle jednotných a jasných pravidel. Je to nejen z důvodů splnění cílů úrovně recyklace, ale také z důvodu nové povinnosti podle PPWR přidávat do každého plastového obalu určité procento recyklátu. Nejedná se pouze o PET obaly, které rezonují v médiích, ale o všechny druhy plastových obalů (HDPE apod). Chemická recyklace je zárukou zajištění dostatečného množství recyklátu na trhu a v té nejvyšší kvalitě shodné s primárními novými plasty.

Technologie chemická recyklace se dělí na tři základní typy. Pyrolýzu, plazmatické zplyňování a depolymeraci. Pyrolýza a plazmatické zplyňování jsou určeny pro zpracování všech druhů plastů kromě PET. Depolymerace je technologie vhodná právě pro PET obaly.

U těchto tří typů technologií jsou ale rozdíly ve výtěžnosti recyklátu, a to je právě předmětem diskusí mezi evropskými asociacemi a EK.

Depolymerace PET je považována za nejefektivnější typ chemické recyklace. Výtěžnost je zhruba až 90 % rPET panenské kvality. U pyrolýzy a gasifikace je výtěžnost menší. Například asociace Chemical Recycling Europe (CRE) se ohrazuje proti tvrzení další evropské asociace Zero Waste Europe (ZWE), která uvádí, že z pyrolýzního oleje, který je hlavním produktem pyrolýzy a gasifikace, lze vytěžit maximálně 2 % recyklovaného plastu.

