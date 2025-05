Hlavní město pokračuje v cyklu setkání s veřejností nad klimatickým plánem, dalším tématem bude aktivní mobilita

Hlavní město se při třetím setkání ke klimatickému plánu zaměří na téma aktivní mobility nejen v rámci české metropole. Téma rozeberou v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v úterý 27. května od 16.00 hodin Zdeněk Hřib, náměstek primátora pro dopravu, Jana Komrsková, náměstkyně primátora pro životní prostředí a klima, Zuzana Poláková ze spolku AutoMat, Petra Syrová z organizace Pěšky městem, Peter Bednár, zástupce společnosti Jakub Cigler Architekti, a Tomáš Portlík, starosta městské části Praha 9.

Účast je pro veřejnost zdarma, nicméně je nutná registrace z důvodu omezené kapacity sálu.

Setkání se uskuteční v úterý 27. května 2025 od 16.00 do 18.00 hodin v Centru architektury a městského plánování v Praze 2. V rámci diskuse se budou probírat různá témata ohledně městské hromadné dopravy, chůze i jízdě na kole. Diskutující zhodnotí například to, jak se Praze daří udržovat ulice bez bariér, a to zároveň s možností bezpečně přecházet či pohybovat se po městě pěšky nebo na kole. Dále se budou věnovat například tomu, jakou roli hraje aktivní mobilita v systému udržitelné dopravy nebo jaké výhody městu přináší ekologická přeprava a vytváření tzv. školních ulic.

„Aktivní mobilita není jen o chůzi nebo jízdě na kole – je to nedílná součást udržitelné dopravy v moderním městě. Každá cesta, kterou se lidé rozhodnou urazit pěšky nebo na kole místo autem, znamená čistší vzduch, méně hluku a bezpečnější ulice pro všechny. Piráti dlouhodobě podporují rozvoj města krátkých vzdáleností, kde je vše důležité dostupné do 15 minut – a právě kvalitní podmínky pro pěší a cyklisty jsou klíčem k jeho fungování,“ říká Zdeněk Hřib, náměstek primátora pro dopravu.

Detaily, včetně registrace, jsou k dispozici na webových stránkách https://praha.camp/program/detail/klimaticky-dialog-aktivni-mobilita či na https://www.facebook.com/events/1338029870748573.

Pražský klimatický dialog je seriál dialogů politiků, expertů, zástupců neziskového sektoru, občanské společnosti a dalších odborníků na konkrétní témata, kterými se zabývá Klimatický plán hlavního města Prahy do roku 2030. V listopadu 2024 se uskutečnilo setkání na téma Cirkulární ekonomiky, záznam můžete zhlédnout zde. V únoru 2025 se dialog zaměřil na téma Klimaticky udržitelné výstavy a renovace, záznam je k dispozici zde. Témata v následujících měsících se budou týkat aut a parkování, energetiky a tepelného ostrova.