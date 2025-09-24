02/2025

Fotoreportáž: Koleje z Třince, které spojují svět

24. 9. 2025

Letní statistiky ukazují, že velká část Čechů si pro svůj odpočinek na dovolené zvolila některého z nespočetně krásných míst v tuzemsku. A pokud si pro cestování zvolila ekologickou dopravu vlakem, zcela jistě jela po kolejnicích, které vyrobili hutníci a valcíři v Třinci.

Našimi odběrateli jsou především železniční společnosti v zemích Evropy, USA, Kanady, Egypta a dalších.
Drtivá většina tratí v Česku je tvořena právě kolejnicemi z Třineckých železáren.
V Třineckých železárnách máme dvě moderní vysoké pece, které jsou identické o užitném objemu 1 372 m3. Vysokopecní vsázku mimo kovonosných surovin (aglomerát, pelety, kusové rudy) tvoří také koks, vápenec a dolomit.
Vyráběny jsou kolejnice vždy podle přání zákazníka, v různých finálních délkách od osmnácti až do pětasedmdesáti metrů.
Zařízení plynulého odlévání je metalurgický proces, kdy se roztavený kov nechává tuhnout do polotovarového bloku pro následné válcování.
Třinecké železárny jsou jediným výrobcem kolejnic a železničního příslušenství v České republice. Na tuzemský trh v loňském roce dodaly 39 kt kolejnic včetně železničního příslušenství. Z celkového objemu prodeje 241 kt bylo 132 kt kolejnic a železničního příslušenství exportováno do zemí Evropské unie a dalších 70 kt kolejnic směřovalo do USA, Kanady, Egypta a dalších exportních destinací.
Třinecké železárny ročně dodají do železniční dopravy výrobky v objemu zhruba 300 000 tun oceli. Loni 84 % směřovalo na export.
Kyslíko-konvertorová ocelárna je vybavena dvěma konvertory s kombinovaným způsobem foukání. Ročně Třinecké železárny vyrobí okolo 2,5 milionu tun oceli. Jsou dnes jediným výrobcem oceli v uzavřeném cyklu.
Vlaky na kolejích představují ekologickou alternativu dopravy – šetří energii, snižují emise a pomáhají chránit přírodu pro budoucí generace.
Švýcarské Alpy, krásné výhledy a jízda po kolejnicích z Třince, které lemují břehy Bielského jezera

