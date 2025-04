Firmy vyrábějící elektroniku žalují indickou vládu kvůli poplatkům za elektroodpad

Technologické firmy tvrdí, že opatření výrazně zvýší jejich náklady a zvýhodní recyklační firmy na jejich úkor.

Jihokorejská společnost LG, která vyrábí televizory, domácí spotřebiče a telekomunikační zařízení a společnost Samsung, největší výrobce chytrých telefonů, podaly žalobu na indickou vládu, protože chtějí zrušit opatření, které zvyšuje finanční kompenzace recyklátorům elektronického odpadu. Připojily se tím k dalším firmám s argumentem, že rozhodnutí země pro ně bude mít negativní dopady.

Elektroodpad je problém

Elektro odpad, mezi který se řadí vysloužilé velké i malé elektrospotřebiče nebo počítačová a telekomunikační zařízení, je jedním z nejrychleji rostoucích odpadních toků a v Indii dosahuje kritických rozměrů. Země je třetím největším producentem elektroodpadu. Každoročně vyprodukuje přibližně 2 mil. tun tohoto odpadu, přičemž další objemy elektroodpadu se do země dováží z jiných zemí po celém světě.

Vláda tvrdí, že v loňském roce bylo recyklováno pouze 43 % elektroodpadu v zemi. Nové Dillí se proto rozhodlo stanovit minimální cenu za recyklaci elektronického odpadu, kterou mají obdržet zpracovatelské firmy. Argumentuje tím, že opatření je nezbytné pro to, aby do sektoru přilákalo většího počet subjektů a zároveň zvýšilo investice do recyklace elektroodpadu.