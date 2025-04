Veletrh AMPER 2025 ukázal význam elektrotechnického průmyslu

Ve dnech 18. až 20. března 2025 se na brněnském výstavišti uskutečnila klíčová událost pro elektrotechniku, elektroniku a energetiku,již 31. ročníkveletrhu AMPER s mezinárodním významempod taktovkou pořadatele firmy TERINVEST.

Na ploše 20.000 m2 se představilo 440 vystavovatelů, přičemž 160 z nich přijelo ze 24 zahraničních zemí. Oficiální zahraniční účast představily země Rakousko, Tchaj-wan

a Ukrajina, což podtrhlo mezinárodní význam této události. Veletrh AMPER opět nabídl platformu pro prezentaci technologických novinek, výměnu odborných zkušeností

i navazování obchodních partnerství.

Vysoká návštěvnost 26 tisíc odborníků byla registrována z ČR 80 %, Slovenska 18 %

a z ostatních zemí 2 %. Manažerů s rozhodovací pravomocí přijelo přes 35%. Veletrh tak opět potvrdil statut nejvýznamnější události v oblasti elektrotechniky, elektroniky

a energetiky v Česku a na Slovensku. Každý rok přitahuje široké spektrum odborníků, firem

i inovátorů, kteří zde prezentují nejnovější technologie a trendy.

Veletrh se nesl na vlně inovací.

Výstavní hala P nabídla příležitost seznámit se s nejnovějšími inovacemi a trendy v oblastech elektrotechniky a energetiky. K vidění byly mimo jiné kogenerační jednotky společností (TEDOM a GENTEC), fotovoltaické systémy (Photomate), zařízení pro přenos energie (DRIBO), transformátory (KOČÍ-VALÁŠEK), napájecí zdroje (MEAN WELL), úložiště energie (AERS), vodiče a kabely (MEDI Kabel), kompletní elektroinstalace od A do Z, zabezpečení a mnoho dalšího. Návštěvníci se mohli seznámit také s novinkami v oblasti LED osvětlení, a jeho řízení. V popředí zájmu byly i bezdrátové technologie (SECTRON), měřící technika (GHV Trading), automatizace a řízení průmyslu (Teco) a skladů (KASYS), bezpečnostní kamery (ELNIKA) a pohony (RAVEO). Montážní firmy zaujalo profesní nářadí (Bosch) a investory zase řešení inženýrských staveb (OHLA ŽS).

V hale F se návštěvníci soustředili na prezentace především z oblasti výrobních zařízení pro elektroniku (PBT Rožnov p.R.) a DPS technologií (IMT Technologies & Solutions s.r.o.). Výrazně se představili výrobci a distributoři elektronických součástek (OFFICIAL ELECTRONIC), komponenty pro elektroniku (HARTING), konektorů (SVK Elektronik), odborníci na kabelovou konfekci (Komax Czech Republic Trading) i specialisté na konektivitu (Avnet Abacus). Přímo na stánku proběhla oslava 10. výročí společnosti MINYX servis.

Hlavním vystavujícím partnerem se stal velkoobchod ELKOV elektro / VARNET, který se svými 40 dodavateli nabídl široký sortiment výrobků na exkluzivním výstavním stánku.

Špičkový odborný program ve spolupráci s 85 odbornými a mediálními partnery.

Na 18 konferencích a workshopech se diskutovalo na aktuální témata, jako je digitální transformace energetiky, fotovoltaika, obnovitelné zdroje, elektromobilita, chytrá elektrická doprava, AI v elektrotechnice, kyberbezpečnost, inteligentní budovy a další.

Jedním z hlavních bodů programu se stala vrcholná konference AMPER SUMMIT 2025 organizovaná Krajskou hospodářskou komorou JM ve spolupráci s HK ČR, která se věnovala limitům distribuční sítě pro moderní energetiku pod patronací ČEZ a MPO.

FórumAMPER FOR BUSINESS ve spolupráci s agenturou CzechTrade, Jihomoravským krajem a GŘ Správy železnic nabídl cenné informace o investičních a exportních příležitostech pro rok 2025.

Na AMPER Innovation Hub se představily špičkové výzkumné týmy, univerzity

a startupy s inovativními projekty. Tato sekce byla lákadlem pro studenty odborných škol. Zajímavostí byl stánek MEGA robot, kde studenti skládali funkční robotické modely včetně servopohonů.

AMPER e-mobility přinesl exponáty pro dobíjecí infrastrukturu, titanové bateriové systémy

i profesionální drony. Ve spolupráci se společností Elektrofest se návštěvníci mohli seznámit s nejnovějšími modely elektromobilů. Exkluzivně pouze na veletrhu AMPER 2025 byl představen letecký elektrický pohon 150 kW s třílistou vrtulí určený pro letecký průmysl.

Odborná porota pod vedením profesora Zdeňka Peroutky ze ZČU v soutěži ZLATÝ AMPER ocenila 5 nejpřínosnější exponátů veletrhu modro-zlatou soškou společnosti

BDSENSORS,CEITEC - Central European Institute of Technology VUT Brno, Compleo Charging Solutions,Fakulta elektrotechnická ZČU | RICE a ENIKA.CZ.

Letos poprvé soutěžili se svými projekty i studenti středních a vysokých škol v kategorii Studentský Zlatý Amper. Historicky prvním vítězem se stal Tomáš Knopf, student Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni.

Veletrh AMPER 2025se vydařil, nabídl 3 dny plné inovací, inspirace a prezentace před odborníky. Návštěvníci si užili jedinečný 3denní networking, a dokonce slunečnou atmosféru prestižního veletrhu.