Firmy mohou žádat o dotace na digitalizaci podniků

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) výzvu na podporu digitalizace podniků, ve které je pro firmy připraveno 500 milionů korun. Dalších 550 milionů korun je k dispozic z Národního plánu obnovy ve veřejné soutěži v programu The Country for the Future (CFF).

„Podpora malých a středních podniků a digitalizace patří mezi naše priority. Proto vyhlašujeme výzvy, které podnikům pomohou s jejich rozvojem a posílí jejich konkurenceschopnost. Jsou to právě digitalizace a automatizace, které Českou republiku posunou blíže k zemím, které patří mezi celosvětovou špičku,“ říká Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu.

Ve výzvě Digitální podnik – virtuální podnik – výzva I z OP TAK mohou firmy žádat o dotaci na nákup a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou zajistit výrazný posun v digitalizaci prostřednictvím podpory automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů.

Technologický vývoj posunul významnou část provozních výdajů (služby, licence atd.) do virtuálního prostředí, a proto se Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo na tento trend zareagovat a vyhlásit výzvu na podporu digitalizace podniků. „Digitalizace podnikových procesů již není volbou, ale nutností pro společnosti, které chtějí zůstat v dnešní digitální době konkurenceschopné,“ říká Marian Piecha, vrchní ředitel sekce pro EU fondy.

Výzva určena malým a středním podnikům, zaměřuje se na menší projekty a realizace projektů je omezena pouze na jednu etapu. Míra podpory je stanovena podle velikosti podniků, a to 40 % pro malé podniky a 30 % pro střední podniky. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 3. července 2023 do 2. listopadu 2023.

Ministerstvo průmyslu a obchodu zároveň vyhlásilo pátou veřejnou soutěž v programu The Country for the Future (CFF) v podprogramu 3 „Inovace do praxe“. Cílem soutěže je podpořit zavádění inovací v malých a středních podnicích. Podat žádost mohou podniky ze všech regionů České republiky včetně hlavního města Prahy, a to do 9. června 2023.

Výzva se zaměřuje na okamžik, kdy firma potřebuje zavést inovace do výroby, nebo uplatnit nové postupy či organizační schémata ve své činnosti a nabídky produktů na trhu. Má tedy například dokončen vývoj nového produktu a musí připravit nový výrobní proces. Podpořit lze právě zavedení procesu, stejně jako poskytování nových chytrých služeb a zefektivňování procesů prostřednictvím nových informačních systémů. Obsahem projektu může být inovace produktu, výrobního procesu či organizační inovace nebo libovolná kombinace, pokud tvoří v konkrétním případě jeden logický celek.

„Soutěž má obdobné podmínky jako soutěž předcházející v tomto dotačním programu. Opět je nezbytným předpokladem, že projekt svým zaměřením na stanovené digitální cíle přispěje k rozvoji a zvýšení úrovně digitalizace uchazeče o podporu a přinese také konkrétní ekonomické přínosy, tedy zvýšení tržeb či úspory nákladů,“ vysvětluje Petr Očko, vrchní ředitel sekce pro digitalizaci a inovace.

Do soutěže je možné přihlásit pouze jeden projektový záměr, na který podnik může získat dotaci ve výši až 20 milionů korun. Těžiště způsobilých nákladů by mělo spočívat v nákladech neinvestičních, přípustné jsou však i investice do dlouhodobého majetku, a to v režimu de minimis, která je co do výše limitována (max. částkou 200 tisíc EUR). Za úspěšně ukončený projekt se považuje ten, kdy je inovace úspěšně zavedena a generuje ekonomické přínosy, závazně deklarované v návrhu přihlášeném do veřejné soutěže.

