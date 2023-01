ExxonMobil léta zpochybňoval klimatické změny. Jeho vědci ale globální oteplení předpověděli s velkou přesností před téměř 50 lety

| autor: redakce| zdroj: The Harvard Gazette

Výzkum ukazuje, že již v 70. letech 20. století nadnárodní korporace modelovala a předpověděla globální oteplování s „šokující přesností“.

Podle analýzy, publikované v akademickém časopise Science, si koncem 70. let nechala společnost ExxonMobil pro interní potřebu vytvořit vědecké odhady dopadu fosilních paliv na změnu klimatu, které se ukázaly jako velmi přesné. Předčily dokonce i předpovědi mnohých akademických a vládních vědců. Navzdory tomu nadnárodní energetický gigant nadále zpochybňoval rostoucí klimatickou krizi.

Velmi přesné předpovědi

Po desetiletí se někteří členové průmyslu fosilních paliv snažili přesvědčit veřejnost, že neexistuje souvislost mezi používáním fosilních paliv a globálním oteplováním. Argumentovali tím, že modely, používané k projektování oteplování, jsou příliš nejisté. Geoffrey Supran společně s dalšími výzkumníky ukazuje, že jedna z těchto společností, ExxonMobil, měla své vlastní interní modely, které promítaly trajektorie oteplování konzistentní s těmi, které předpovídaly nezávislé akademické a vládní modely. To, co o klimatických modelech věděli, tak bylo ve skutečnosti v rozporu s tím, co říkali na veřejnosti.

Ve studii Assessing ExxonMobil's Global Warming Projections výzkumníci z Harvardu a postupimského institutu poprvé poukázali nato, jak přesné jsou dříve nehlášené předpovědi, které vytvořili vědečtí pracovníci společnosti Exxon v letech 1977 až 2003.

Tým z Harvardu zjistil, že výzkumníci Exxonu vytvořili řadu pozoruhodně spolehlivých modelů a analýz, které dokázaly předpovědět globální oteplování, způsobené emisemi oxidu uhličitého, v nadcházejících desetiletích. Společnost Exxon došla k tomu, že planeta se kvůli emisím z fosilních paliv oteplí o 0,20 stupně Celsia za desetiletí s odchylkou 0,04 stupně, což se ukázalo jako velmi přesné.

„Naše studie jako první systematicky hodnotí klimatické odhady společnosti, která využívá fosilní paliva. Poprvé jsme byli schopni uvést konkrétní čísla o tom, co věděli," říká Geoffrey Supran, hlavní autor studie, a doplňuje: „Zjistili jsme, že mezi lety 1977 a 2003 vědci ExxonMobil modelovali a předpověděli globální oteplování s šokující přesností, a to jen proto, aby korporace v příštích několika desetiletích právě tuto klimatickou vědu popírala.“

„Mysleli jsme si, že jde o jedinečnou příležitost porozumět tomu, co společnost Exxon věděla o této problematice a jakou úroveň vědeckého porozumění v té době měla,“ dodává spoluautorka Naomi Oreskesová, která se zabývá příčinami a důsledky popírání změn klimatu. „Zjistili jsme, že jejich předpovědi byly nejen extrémně přesné, ale často byly dokonce přesnější než předpovědi nezávislých akademických a vládních vědců v té době."

Vědci si měli udělat vlastní názor