Evropští poslanci chtějí přísnější pravidla pro přepravu odpadu

Dne 17. ledna přijal Parlament svou vyjednávací pozici pro další vyjednávání s vládami EU k novému zákonu, který řeší revizi postupů EU a kontrolních opatření pro přepravu odpadu.

Cílem revize je zajištění větší ochrany životní prostředí, lidského zdraví a dosažení cílů EU v oblasti oběhového hospodářství s nulovým znečištěním. V revizi je snaha prosadit například výslovný zákaz přepravy všech odpadů určených k likvidaci v rámci EU, s výjimkou povolených v omezených a dobře odůvodněných případech.

Dále poslanci chtějí zakázat vývoz nebezpečného odpadu z EU do zemí mimo OECD, vývoz plastového odpadu do zemí mimo OECD a do čtyř let postupně ukončit jeho vývoz do zemí OECD. Parlament na tyto návrhy reagoval výzvou k vytvoření mechanismu EU, který by více vedl a pomáhal zemím EU v rámci prováděných inspekcí a předcházel tak nezákonné přepravě odpadu a odhalovat ji.