Evropské jaderné fórum v Praze: Diskuze o budoucnosti jaderné energetiky

30. září a 1. října se v Praze uskutečnil již 17. ročník Evropského jaderného fóra (ENEF). Setkání organizovala Evropská komise společně s Českou republikou. Setkali se zde zástupci skupiny členských států Evropské unie (EU), které podporují rozvoj jaderné energetiky, zástupci jaderného průmyslu a výzkumu či občanské společnosti. Hlavními tématy fóra byly investice do jaderné energetiky, nové technologie a dodavatelské řetězce, které jsou nezbytné pro rozvoj malých modulárních reaktorů (SMR). ENEF vyslal jasný signál vůči nově vznikající Komisi, že na úrovni EU je třeba zajistit rovné podmínky pro všechny nízkouhlíkové zdroje.

„Jádro je stabilní nízkouhlíkový zdroj, který nám pomůže k nákladově efektivnímu zajištění energetické bezpečnosti a dekarbonizace. Proto je jeho rozvoj nezbytný pro splnění našeho cíle zajistit dostatek elektřiny pro domácnosti a firmy za přijatelné ceny. Pracujeme na něm průběžně, a to i ve spolupráci s evropskými partnery,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Naší snahou je v rámci Jaderné aliance prosazovat rovnocenné podmínky pro rozvoj jádra, jaké mají jiné nízkouhlíkové zdroje. I díky této spolupráci je jaderná energetika konečně uznávána jako klíčový prvek k dosahování klimatických cílů.”

V rámci kulatých stolů diskutovali účastníci o tématech financování investic do jádra, jaderné bezpečnosti v kontextu nových technologií, zapojení veřejnosti a spolupráce v dodavatelských řetězcích. Právě dodavatelské řetězce a jejich dosažitelnost, nastavení a kapacity zásadně ovlivní realizaci projektů SMR. S nimi do budoucna počítá i Česká republika. „Malé a střední reaktory představují pro budoucnost České republiky hned dvě velké příležitosti. Mohou přispět nejen k výrobě elektřiny, ale také tepla a mohou se tak stát vhodnou náhradou uhelných elektráren. Zároveň je to další šance pro český průmysl podílet se na významných zakázkách po celém světě,“ říká ministr Síkela.

V loňském roce byla založena Evropská průmyslová aliance pro SMR, jejímž úkolem je připravit a zmobilizovat dodavatelské řetězce tak, aby realizace projektů SMR v EU mohla začít již v první polovině 30. let. Závěrečná část fóra zhodnotila dosavadní pokroky v oblasti rozvoje jaderné energetiky a identifikovala konkrétní kroky, které je třeba podniknout pro další posun vpřed.

ENEF nabízí platformu pro diskusi mezi členskými státy, zástupci institucí EU, průmyslem a odbornou a širokou veřejností o rozvoji, příležitostech a rizicích využívání jaderné energetiky. ENEF se koná střídavě v Praze a Bratislavě a organizuje ho od roku 2007 Evropská komise společně s hostitelskou zemí. Letošní 17. ročník se konal v době, kdy se formuje nová Evropská komise, což přináší příležitost pro sdílení důležitých závěrů a doporučení, která mohou ovlivnit budoucí směřování politiky EU v oblasti jaderné energetiky.

Program 17. Evropského jaderného fóra je k dispozici zde.