Evropská komise zvažuje možnosti regulace cen plynu, včetně cenového stropu na ruské dodávky

Evropská unie projednává plány na zastavení růstu cen plynu v reakci na další omezení dodávek z Ruska. Cílem je mimo jiné zmírnit manipulaci s trhem ze strany federace. Odpovědí by bylo úplné zastavení dodávek plynu, odpovídá Moskva.

Podle uniklého dokumentu, který měl k náhledu server Euractiv, Evropská komise nastínila dva možné nástroje k omezení velkoobchodních cen plynu v případě dalšího přerušení nebo dokonce úplného zastavení dodávek plynu z Ruska. První z nich by zahrnoval cenový strop pro ruský plyn, zatímco druhý by znamenal vytvoření administrativních cenových zón pro nejvíce postižené země EU.

Dokument má být projednán na dnešním setkání zástupců evropské sedmadvacítky a dále o něm budou jednat ministři energetiky bloku na mimořádném zasedání, které proběhne tento pátek. Opatření na zkrocení cen plynu přichází spolu s návrhy regulace cen elektřiny.

Vytvoření regionálních cenových zón by mělo být obecně náročnější na realizaci a vyžadovalo by “značné regulační a technicky složité přípravy", dle uniklého dokumentu. První možnost - zavedení cenového stropu pouze na ruský plyn – má být jednodušším opatřením, pravděpodobně by ale vedlo k další eskalaci napětí s Kremlem, což by v konečném důsledku mohlo vést k dalšímu růstu velkoobchodních cen na evropských trzích. Oba navrhnuté nástroje se přitom navzájem nevylučují, výsledkem tedy může být i směsné opatření.

Od července ruský Gazprom snížil tok plynu plynovodem Nord Stream na pouhou pětinu jeho kapacity. Minulý týden pak tuto významnou přepravní cestu Rusko zcela uzavřelo, oficiálně kvůli údržbě. Tento krok přišel jen několik hodin poté, co se země G7 dohodly na zavedení cenového stropu pro ruskou ropu.

Návrh zavedení cenového stropu pro ruský plyn v Evropě okomentoval na sociální síti Telegram i Dmitrij Medveděv, bývalý ruský prezident a současný místopředseda ruské bezpečnostní rady. "Ruský plyn v Evropě prostě nebude," prohlásil, podle agentury Reuters. Komise by jednoho z jejích vysokých úředníků měla představit konečnou verzi návrhu mimořádných opatření 14. září.