Evropská komise předložila návrh prováděcího nařízení, kterým upravuje ekodesignové požadavky na lokální topidla

Návrh mění nařízení (EU) 2024/1103 a reaguje na technologický vývoj, který původní pravidla nepokrývala dostatečně přesně. Cílem je zpřesnit definice jednotlivých typů elektrických lokálních topidel, upravit technické požadavky na nové funkce a sjednotit metody měření spotřeby energie.
Změny se týkají zejména vymezení jednotlivých kategorií topidel, limitů spotřeby energie v nečinných režimech, jako je pohotovostní nebo síťový režim, a nově také spotřeby tzv. samoučících se řídicích funkcí. Návrh zároveň zpřesňuje požadavky na regulaci teploty a na informace, které musí výrobci uvádět v technické dokumentaci. Součástí úprav je i doplnění a sjednocení zkušebních metod, aby bylo možné nové požadavky jednotně kontrolovat v celé Evropské unii.
Evropská komise návrhem reaguje na skutečnost, že moderní topidla jsou často vybavena pokročilou elektronikou a trvalým připojením k síti, což může vést ke zvýšené spotřebě energie mimo samotný provoz zařízení. Zpřesnění pravidel má zabránit rozdílnému výkladu požadavků, omezit obcházení ekodesignových limitů a zajistit rovné podmínky pro výrobce na vnitřním trhu EU. Dopad návrhu se týká především výrobců a dovozců lokálních topidel, nepřímo však přispívá k větší transparentnosti spotřeby energie i pro koncové uživatele.
Komentáře