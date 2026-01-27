03/2025

Evropská komise předložila návrh prováděcího nařízení, kterým upravuje ekodesignové požadavky na lokální topidla

27. 1. 2026| zdroj: Hospodářská komora ČR0

heating-463904_640
zdroj: pixabay

Návrh mění nařízení (EU) 2024/1103 a reaguje na technologický vývoj, který původní pravidla nepokrývala dostatečně přesně. Cílem je zpřesnit definice jednotlivých typů elektrických lokálních topidel, upravit technické požadavky na nové funkce a sjednotit metody měření spotřeby energie.

Změny se týkají zejména vymezení jednotlivých kategorií topidel, limitů spotřeby energie v nečinných režimech, jako je pohotovostní nebo síťový režim, a nově také spotřeby tzv. samoučících se řídicích funkcí. Návrh zároveň zpřesňuje požadavky na regulaci teploty a na informace, které musí výrobci uvádět v technické dokumentaci. Součástí úprav je i doplnění a sjednocení zkušebních metod, aby bylo možné nové požadavky jednotně kontrolovat v celé Evropské unii.

Evropská komise návrhem reaguje na skutečnost, že moderní topidla jsou často vybavena pokročilou elektronikou a trvalým připojením k síti, což může vést ke zvýšené spotřebě energie mimo samotný provoz zařízení. Zpřesnění pravidel má zabránit rozdílnému výkladu požadavků, omezit obcházení ekodesignových limitů a zajistit rovné podmínky pro výrobce na vnitřním trhu EU. Dopad návrhu se týká především výrobců a dovozců lokálních topidel, nepřímo však přispívá k větší transparentnosti spotřeby energie i pro koncové uživatele.

