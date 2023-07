EU: Zásada „znečišťovatel platí“

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k zásadě „znečišťovatel platí“ – kontrola účelnosti jejího uplatňování na životní prostředí.

Náklady na opatření zajišťující prevenci, omezování a nápravu znečištění a dále na škody, které znečištění způsobuje společnosti, hradí jeho původce. Uvedená kontrola účelnosti se zaměří na to, jak účinně EU tuto zásadu uplatňuje, a to především v politikách s potenciálním environmentálním dopadem. Bude se také zabývat tím, jak tuto zásadu uplatňují členské státy. Kontrola účelnosti by měla zajistit podklady pro doporučení ohledně toho, jak tuto zásadu uplatňovat lépe, jehož vydání je naplánováno na rok 2024.

EU 80_23 EK Zásada znečišťovatel platí