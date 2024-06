EU uvalí clo na čínské elektromobily až do výše 48 procent

Brusel uvalí na čínské elektromobily vyrovnávací cla ve výši téměř 50 % i přes varování německé vlády, že tímto krokem hrozí zahájení nákladné obchodní války s Pekingem. Evropská komise dnes oznámila výrobcům automobilů, že od příštího měsíce bude na dovážené čínské elektromobily předběžně uplatňovat dodatečná cla ve výši 17 až 38 %. Cla budou uplatňována nad rámec stávajících 10 % cel na všechny čínské elektromobily v závislosti na tom, do jaké míry výrobci vyhověli šetření EU týkajícího se elektromobilů.

Komise uvedla, že její šetření odhalilo, že dodavatelský řetězec elektromobilů je v Číně „silně dotován a že dovoz čínských elektromobilů představuje hrozbu jasně předvídatelné a bezprostřední újmy pro průmysl EU“. Předběžné rozhodnutí následuje po vyšetřování státní podpory výrobců elektromobilů, které bylo z moci úřední oznámeno a zahájeno předsedkyní Ursulou von der Leyen v září minulého roku. Komise návazně na vyšetřování uplatnila různé úrovně povinností na tři hlavní výrobce elektrických vozidel.

BYD, který se přetahuje s Teslou o pozici největšího světového prodejce bateriových elektromobilů, má vyměřené nejnižší dodatečné clo ve výši 17,1 %. Společnost Geely, která vlastní švédské Volvo, byla zatížena dodatečným clem ve výši 20 % a SAIC dalším clem ve výši 38,1 %. Co se týče ostatních výrobců elektromobilů v Číně, ti, kteří spolupracovali při šetření EU, se dočkají dodatečného cla ve výši 21 %, zatímco na ty, kteří nespolupracovali, se vztahuje dodatečné clo ve výši 38,1 %. To je však stále vzdáleno úrovni, která zdaleka nedosahuje 100 % cla uplatňovaného Spojenými státy. Tesla, která vyrábí mnoho svých vozů v Číně, by mohla obdržet „individuálně vypočtenou celní sazbu“ v pozdější fázi „na základě odůvodněné žádosti“ podané automobilkou, uvedla Komise.

Nová cla na elektromobily pravděpodobně odstartují intenzivní jednání mezi Pekingem a Bruselem, jejichž cílem by mělo být zabránění eskalace škodlivé obchodní války. Pokud se Komise s čínskými úřady na řešení této záležitosti nedomluví, budou prozatímní cla platit od 4. července. EU pak musí do listopadu rozhodnout, zda cla přijme natrvalo. Členské země pak budou o takovém návrhu hlasovat. Pro zrušení cel by se musela vyslovit kvalifikovaná většina států unie, pro se již vyjádřilo Německo nebo Švédsko a Maďarsko, a to z důvodu obav z odvetných kroků ze strany Číny. Naopak proti zrušení tarifů stojí v čele Francie podporovaná Španělskem a dalšími státy.

Evropa je již nyní hlavním cílem čínského vývozu elektromobilů. V loňském roce činila hodnota dovozu elektromobilů z Číny do EU 10,6 miliardy EUR, což představuje 37 % veškerého dovozu elektromobilů do bloku. Přičemž v roce 2020 to bylo jen 1,5 miliardy EUR, podle Rhodium Group. Společnost BYD uvedla, že jejím cílem je zajistit si do roku 2026 5% podíl na prodeji elektromobilů v Evropě a ve střednědobém horizontu se zařadit mezi pět největších automobilových společností v EU. Čínští výrobci elektromobilů z důvodu zatížení exportu do EU tarify uvažují o otevírání továren v členských státech EU, jako např. právě společnost BYD v Maďarsku, kde by k dokončení továrny a spuštění produkce mělo dojít do konce tohoto roku.

Podle viceprezidenta Svazu průmyslu, prezidenta Sdružení automobilového průmyslu a člena představenstva Škody Auto Martina Jahna by obchodní válka nikomu neprospěla. „Vyhrocenou obchodní válku s Čínou“ si podle něj nepřeje nikdo. „To by určitě nebylo v zájmu Evropy. Je potřeba si najít s Čínou vyváženou obchodní politiku." Svaz bude toto téma i nadále pečlivě sledovat a informovat členy o jakémkoli relevantním vývoji.