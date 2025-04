Elektromobilita na vzestupu. Dobíjecí stanice ČEZ v prvním čtvrtletí dodaly o 70 % více elektřiny než loni

Řidiči letos u stojanů ČEZ odebrali už více než 3 miliony kWh bezemisní energie, což je 70procentní nárůst. Průměrný odběr při jednom dobíjení vzrostl o 11 % na 22,9 kWh. ČEZ jako první provozovatel v ČR překročí letos hranici 1000 stojanů v síti. Prioritou zůstávají ultrarychlé stojany, jejich podíl na výkonu sítě vzroste na 45 %.

Růst elektromobility v České republice pokračoval také v letošním prvním čtvrtletí. Potvrzují to statistiky čerpání energie, kterou od ledna do března řidiči elektroaut odebrali u stojanů ČEZ – největší české veřejné dobíjecí sítě. Meziročně to bylo o 1,2 milionu kWh více, což je 70procentní nárůst.

Vedle dalších tisíců nových zákazníků podpořilo zájem o odběry pokračující rozšiřování sítě a zkracování časů dobíjení. Využívání ultrarychlých stojanů podporuje ČEZ i zvýhodněnými tarify. Síť stojanů roste díky prostředkům přidělovaným Operačním programem Doprava i prostřednictvím investic z vlastních zdrojů Skupiny ČEZ.

ČEZ i v letošním v prvním čtvrtletí pokračoval ve výstavbě dobíjecí infrastruktury pro elektromobily, aby zvládala další nárůst počtu elektromobilů na českých silnicích. Síť ČEZ se od ledna do března rozrostla o více než 40 nových dobíjecích stanic, za celý rok má být zprovozněno znovu přes 180 stojanů.

Od začátku roku řidiči u ČEZ načerpali více než 3 miliony kWh certifikované zelené elektřiny, což je meziročně o 70 procent více. S rostoucí kapacitou baterií nových modelů elektroaut stoupají i průměrné odběry. Řidiči letos při jednom dobíjení načerpali 22,9 kWh, meziročně o 11 procent více.

„Na českých silnicích roste počet nových modelů elektromobilů s větší kapacitou baterií a delšími dojezdy. Jejich řidiči chtějí nabíjet bez zbytečných prodlev a mít v bateriích dostatečnou rezervu. Jako provozovatel největší a nejvýkonnější české veřejné dobíjecí sítě jdeme těmto trendům vstříc akcelerovanou výstavbou ultrarychlých stanic, těch už nabízíme více než 130. Právě tento typ stanic stojí v 1. čtvrtletí za více než 70procentním nárůstem odběrů certifikované bezemisní elektřiny.

Letošním cílem proto zůstává dosažení hranice 1 000 stanic v síti, zvýšení jejího celkového výkonu nad 100 MW, růst podílu výkonu ultrarychlých stojanů na 45 procent a překročení hranice 50 tisíc zákazníků a 12 milionů kWh odebrané elektřiny,“ uvedl Martin Schejbal, manažer útvaru dobíjecí služby ČEZ.

V roce 2024 přibylo v největší české síti více než 70 ultrarychlých stojanů o výkonech od 150 kW a více, od kterých řidiči za 10 minut odjíždějí s doplněnou energii na dalších 150 km jízdy. Ultrarychlé stojany jsou umístěny v nejvytíženějších lokalitách u hlavních tahů a ve městech. V nejfrekventovanějších místech ČEZ chce zvyšovat počty těchto stojanů v tzv. dobíjecích hubech o třech a více ultrarychlých stojanech.

„Čísla o využívání jednotlivých typů stanic nám jednoznačně ukazují, že lidé upřednostňují kratší časy dobíjení. Letos se proto znovu zaměříme na další navyšování počtu lokalit v nejfrekventovanějších místech, kde mají řidiči na výběr ze tří a více ultrarychlých dobíjecích stanic. Aktuálně je takových míst přes dvacet a do konce roku bychom tento počet chtěli zdvojnásobit. Cílíme především na hlavní silniční tahy, kde v podstatě každý nově zprovozněný dobíjecí hub obsahuje minimálně jeden ultrarychlý stojan,“ řekl Tomáš Chmelík, manažer útvaru realizace a správa dobíjecích stanic ČEZ.

Právě v oblasti elektromobility, jejíž rozvoj v České republice podporuje už více než 15 let, loni v předstihu splnil slib vytýčený v rámci vize Čistá Energie Zítřka – provozovat 800 dobíjecích stojanů a zečtyřnásobit výkon sítě. Aktuálně tvoří síť ČEZ více než 880 stojanů.

Během prvních tří měsíců roku 2025 řidiči zastavili u stojanů ČEZ k dobíjení více než 134tisíckrát. Bylo to o 52 % více než 88 tisíc „tankování“ ve stejném období loňského roku.

Zatímco v loňském prvním kvartále činil průměrný odběr elektřiny při jednom „tankování“ 20,5 kWh, letos už je to 22,9 kWh. Souvisí to především s větší kapacitou baterií nových modelů elektroaut.

Nejvytíženější stanice sítě s ročními odběry v desítkách tisíc kWh se nacházejí v Praze, Středočeském kraji a u hlavních dálničních tahů na D1, D5, D10 a D11.

Většina stanic ČEZ představuje dva dobíjecí body, takže síť může v jednom okamžiku dodávat ekologickou energii do baterií téměř 1 800 elektromobilů.

Další desítky tisíc dobíjecích bodů nabízí prostřednictvím roamingových partnerů v Německu, Rakousku, Slovensku, Polsku, Slovinsku a Chorvatsku.

Za celý loňský rok dodala síť veřejných stanic ČEZ celkem 9,6 milionu kWh.

AKCE „Z 0 NA 100“

Aktuálně je dobíjení na ultrarychlých stojanech ČEZ pro zákazníky s tarifem Premium s cenou 11 Kč za načerpanou kWh nejlevnější na trhu ve srovnání 3 největších dodavatelů. Díky kampani „Z 0 na 100“ symbolizující dosažení hranice 100 ultrarychlých stanic v síti ČEZ tak zákazníci jezdící ve všech značkách e-aut oproti neregistrovaným řidičům uspoří např. na tarifu Standard 7 korun na kWh a na tarifu Premium 9 korun na každé odebrané kWh. Po půlroce od spuštění akce „Z 0 NA 100“ je zřejmé, že si uživatelé dobíjení na ultrarychlých stojanech za výhodnější ceny oblíbili. Počet předplatitelů se totiž od začátku spuštění akce více než zdvojnásobil.