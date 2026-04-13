Electree Solar přebírá péči o klienty Acetexu a zajišťuje kontinuitu servisu fotovoltaických elektráren

Společnost Electree Solar bude nově zajišťovat servis, monitoring a navazující technickou péči o fotovoltaické elektrárny klientů firmy Acetex, která prochází v současné době insolvenčním řízením. Toto řešení bylo připraveno vedením společnosti Acetex s cílem zajistit kontinuitu služeb i v situaci, kdy firma není schopna dlouhodobě garantovat servis a technickou podporu v požadované kvalitě a rychlosti.
Společnost Electree Solar disponuje odbornými kapacitami, zkušeným technickým týmem i vazbami na výrobce technologií a dodavatele komponentů. Zákazníkům firmy Acetex tak zajistí nejen servis a monitoring, ale i řešení reklamací či další technickou podporu související s provozem fotovoltaických elektráren. Součástí služeb může být také rozšiřování stávajících instalací, implementace nových technologií nebo nasazení systémů chytrého řízení, které umožňují efektivnější využití vyrobené energie.
„Naším cílem je poskytnout klientům maximální kontinuitu a jistotu. Postaráme se o to, aby jejich fotovoltaické elektrárny fungovaly spolehlivě, měly k dispozici rychlou a odbornou podporu a zároveň mohly dále rozvíjet svůj potenciál prostřednictvím moderních technologií a chytrého řízení,“ uvedl František Gajda, technický ředitel Electree Solar. Převzetí klientské péče bude probíhat postupně. Zákazníci Acetexu budou včas kontaktováni s dalšími informacemi.
Komentáře