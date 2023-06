Ekologičtější oděvní a textilní průmysl v EU

Ve čtvrtek 1. června přijal Parlament opatření pro strategii EU pro udržitelný a oběhový textil.

V rámci textu opatření se jedná o textilní výrobky, které jsou prodávané v EU s požadavkem, aby byly trvanlivější, snadněji se znovu používaly, opravovaly a recyklovaly. V rámci jejich výroby by měl být kladen důraz na dodržování lidských, sociálních a pracovních práv, na životní prostředí a dobré životní podmínky zvířat v celém dodavatelském řetězci.

Poslanci dále chtějí, aby se pomocí těchto opatření na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni ukončila tzv. rychlá móda. Mimo jiné jsou požadovaná jasná pravidla, která by zabránila greenwashingu ze strany výrobců a došlo by tak k posílení postavení spotřebitelů při ekologickém přechodu a regulací ekologických tvrzení. Spotřebitelé by měli mít k dispozici více informací, aby se mohli rozhodnout pro udržitelný způsob výroby.