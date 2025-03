ECOFIN diskutoval o odložení povinností pro zelený reporting firem

Ministři financí během březnového zasedání Rady ECOFIN debatovali mimo jiné o snižování zátěže v oblasti zeleného reportování.

Jedním z bodů jednání Rady ECOFIN byla debata o způsobu, jak zvýšit konkurenceschopnost EU a omezit byrokracii zatěžující podnikání. Debatovány byly návrhy, které obsahují legislativní balíčky Omnibus I a Omnibus II předložené v únoru Evropskou komisí.

Balíček Omnibus I představuje návrhy na zjednodušení a snížení regulatorní zátěže pro soukromý sektor, a to v oblasti podávání zpráv podniků o udržitelnosti (CSRD), v nařízení EU o taxonomii, ohledně náležité péče podniků v oblasti udržitelnosti (CSDDD) a v mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM). V praxi by to znamenalo odložení druhé a třetí vlny podávání zpráv podniků o udržitelnosti o dva roky, což by se týkalo velkých podniků a skupin a kótovaných malých a středních podniků.

Dalším návrhem je, aby povinnost podávat zprávy o udržitelnosti platila pouze na velké podniky, které mají více než 1000 zaměstnanců (dosud 250 zaměstnanců), a současně buď jejich roční čistý obrat překračuje 50 mil. eur (cca 1,2 mld. Kč) nebo hodnota aktiv přesahuje 25 mil. eur (cca 620 mil. Kč). Návrh by tak v případě České republiky snížil počet podniků s povinností podávat zprávy o udržitelnosti v příštím roce zhruba na desetinu – z původních zhruba 2000 podniků by tak mělo zveřejňovat tuto zprávu odhadem jen 250.

Balíček Omnibus II – Investiční omnibus navrhuje revize v evropském programu InvestEU, hlavního nástroje pro soukromé i veřejné investice v prioritních oblastech jako je digitalizace, čisté technologie a inovace. O balíčcích Omnibus I a Omnibus II se povede debata také v rámci nadcházejících jednání Rady ECOFIN tak, aby se podařilo legislativu schválit do konce roku 2025.

„Co na návrhu balíčku Omnibus I za Českou republiku podporujeme, je změna vykazování podle taxonomie EU a zvýšení hranice pro povinné zprávy o udržitelnosti podle směrnice CSRD. To by mělo vést ke značným úsporám v nákladech firem. Navrhujeme k tomu, aby do doby přijetí balíčku Omnibus I nemusely členské státy do svého právního řádu plně transponovat ustanovení směrnice CSRD, což by znamenalo, že by firmy zařazené do druhé a třetí vlny nemusely v době před uvedenými změnami zelený reporting povinně vykazovat. A dále navrhujeme, aby bylo v tomto případě pozastaveno řízení pro porušení Smlouvy (tzv. infringement),“ vysvětlil pozici ČR pro další vyjednávání ministr financí Zbyněk Stanjura.