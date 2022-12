ECOBAT získal oprávnění k provozování kolektivního systému

ECOBAT se stává prvním kolektivním systémem v České republice, který získal oprávnění k provozování kolektivního systému pro zpětný odběr baterií a akumulátorů. ECOBAT nově může zastupovat výrobce a dovozce přenosných, průmyslových a startovacích baterií, kteří pro své legislativní povinnosti zvolí kolektivní plnění. Zároveň je oprávněn zajišťovat zpětný odběr všech baterií bez ohledu na to, zda jsou odebírány od spotřebitelů nebo od jiných konečných uživatelů (firmy, organizace, úřady apod.). Oprávnění bylo uděleno Ministerstvem životního prostředí na dobu neurčitou.

Spotřeba baterií rok od roku roste. Přibližně z 85 % budou využívány pro e-mobilitu, z dalších 13 % pro úložiště energie a jen ze 2 % ve spotřební elektronice. S nárůstem poptávky baterií jde ruku v ruce také rozšíření sběrné sítě, nutnost třídění baterií, bezpečnost a prevence při jejich skladování, a současně rozvoj a zefektivnění služeb, které nově ECOBAT nabízí.

ECOBAT svoje služby poskytuje také všem výrobcům a dovozcům registrovaným u kolektivních systémů (ASEKOL, ELEKTROWIN, RETELA) zajišťujících zpětný odběr a recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů. Získané oprávnění umožní maximálně efektivní plnění povinností stanovených zákonem VUŽ i v této oblasti. Vzájemná a výjimečná spolupráce v ČR mezi kolektivními systémy se týká všech skupin baterií integrovaných do elektrozařízení.

„Pro získání nového oprávnění jsme splnili veškeré zákonné požadavky vyplývající z nové legislativy,“ říká Kateřina Vránková ze společnosti ECOBAT. „Z udělení oprávnění máme velkou radost, ale je to jen začátek. Získání oprávnění je pro ECOBAT důležité k rozvoji nových služeb. Už v příštím roce nás neminou další výzvy spojené s připravovaným nařízením Evropské Unie, které mimo jiné přináší další rozšíření skupin baterií, ambicióznější cíle sběru a kvót recyklace a mnoho dalších povinností, takže nudit se rozhodně nebudeme.“

Za obdrženým oprávněním je minimálně dvouletá práce, a to nejen týmu ECOBAT. Do procesu se zapojilo přes 1400 výrobců, kteří podepsali smlouvu o kolektivním plnění pro všechny skupiny baterií. Velkou podporou jsou také spolupracující města a obce. „Ve velmi krátkém čase jsme společně vytvořili potřebnou veřejnou sběrnou síť pro startovací baterie. Poděkování určitě patří i dalším partnerům, bez kterých by projekt nebyl kompletní“, dodává Vránková.