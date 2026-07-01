1/2026

ECHA zveřejnila výzvu k předložení podkladů k možnému omezení strusek

1. 7. 2026| zdroj: MPO0

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zdroj: pixabay

ECHA zveřejnila výzvu k předložení podkladů, jejímž cílem je získat informace týkající se strusek z výroby oceli a strusek z vysokopecní výroby s ohledem na jejich možné omezení. Konečný termín pro předložení je 8. 7. 2026.

Ocelové strusky jsou vedlejšími produkty výroby oceli. Jedná se o relativně tvrdý materiál, který se používá ve stavebnictví a v infrastruktuře, například při výstavbě základů (silnic), v asfaltu, při budování náspů, zpevňování hrází atd. Šetření s ohledem na možné omezení strusek z výroby oceli (včetně BOS, EAF-C, EAF-S) a strusek z vysokopecní výroby železa (ABS/GBS) bylo zahájeno příslušným orgánem Nizozemska.

Cílem výzvy ECHA je shromáždit informace o složení, nebezpečných vlastnostech, chování v životním prostředí, o aplikacích a způsobech použití, expozici, alternativách k ocelovým struskám a další relevantní informace pro přípravu dokumentace k možnému omezení podle přílohy XV nařízení REACH. Výzva je určena zainteresovaným stranám z EU/EHP i ze zemí mimo EU, jako jsou soukromé společnosti (výrobci a dodavatelé ocelových strusek, recyklační podniky, zpracovatelé ocelových strusek, následní uživatelé, distributoři, společnosti zabývající se inovativními řešeními atd.), odvětvová sdružení, laboratoře, výzkumné instituce, vědecké i nevládní organizace, které disponují relevantními informacemi.

Podrobnější informace o látkách, rozsahu a cíli výzvy k předložení důkazů najdete v dokumentu v příloze této aktuality. K uvedené problematice je možné vyjádřit se do 8. července 2026 v tabulce výzva k předložení připomínek na stránkách agentury ECHA.

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