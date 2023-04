Dosažení evropských cílů v obalech bude náročné, říká průmysl

EU svým cílem omezit množství obalového odpadu postavila výrobce obalů a recyklační průmysl před velkou výzvu.

Podle dat Eurostatu, statistického úřadu EU, bylo v roce 2020 v EU celkem vyprodukováno 79,3 mil. tun obalových odpadů. Sice to znamená, že oproti roku 2019 došlo k mírnému poklesu, i tak ale celkové množství vyrobených obalových materiálů narůstá. Od roku 2009 do roku 2020 vzrostlo o 13,3 mil. tun.

Podle Eurostatu bylo ve stejném roce v EU vyprodukováno 177,2 kg odpadů z obalů na obyvatele. Množství obalových odpadů se mezi členskými státy různí. Pohybuje se mezi 66,0 kg odpadu na obyvatele v Chorvatsku a 225,8 kg na německého obyvatele. Mezi nejčastější druhy obalového odpadu tom samém roce patří papír a lepenka (41,2 %), poté plast (19,5 %), sklo (19,1 %), dřevo (15,1 %) a kov (5,0 %). Ostatní materiály představovaly 0,1 % z celkového objemu.

Evropská komise na nepříznivou situaci zareagovala revizí nařízení o obalech a odpadech z obalů, kterou představila v listopadu loňského roku. Do roku 2030 budou všechny obaly uváděné na trh EU muset být navrženy tak, aby byly recyklovatelné. Zároveň bude do roku 2035 povinné recyklovat všechny obaly v tzv. velkém měřítku (recycled at scale). Dosažení takových cílů bude pro výrobce a recyklační společnosti poměrně náročné.

„My, výrobci obalů, přebíráme plnou odpovědnost za tuto povinnost a skutečně si za tím stojíme,“ uvedla ve čtvrtek (30. března) na bruselské konferenci Marzia Scopelliti, manažerka pro veřejné záležitosti Evropské organizace pro obaly a životní prostředí (EUROPEN).

Recyklační průmysl to sám nezvládne