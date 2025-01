Dodržení harmonogramu, rozpočtu a zapojení českých firem do nových jaderných bloků v Dukovanech. Ministr Vlček jednal s vedením KHNP

Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček se setkal s prezidentem a výkonným ředitelem společnosti Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) Dr. Jooho Whangem. Hlavním tématem byla finalizace EPC kontraktu, zapojení českých firem do historického projektu a vzájemná spolupráce.

„České firmy disponují špičkovými technologiemi a odbornými znalostmi. Chceme, aby se zapojily do projektu od jeho počátku a aby na realizaci měly co nejvyšší podíl. Lokalizace je pro Českou republiku klíčovým tématem, a proto očekáváme další konkrétní kroky ještě před podpisem EPC smlouvy,“ říká ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček s tím, že ohledně smlouvy jde vše podle harmonogramu. „Neočekáváme, že by k podpisu mezi investorem a společností KNHP nemělo dojít do konce března,“ dodává ministr.

Během jednání se hovořilo také o nedávné dohodě společnosti KHNP se společností Westinghouse, která představuje důležitý krok nejen pro dukovanský projekt, ale i pro širší spolupráci v Evropě. „V běhu na dlouhé trase k novému jadernému zdroji, na níž nás čeká mnoho překážek, jde o překonání jedné z nich a o odstranění možného rizika,“ říká ministr Vlček. „Byli jsme korejskou stranou ujištěni, že by výsledky těchto dohod neměly mít negativní dopady na harmonogram a rozpočet projektu nebo na předpokládané zapojení tuzemských firem,“ doplnil ministr.

Setkání se zaměřilo i na širší možnosti spolupráce mezi Českem a Koreou, včetně lokalizace, vzdělávání, výzkumu, vývoje a lidských zdrojů. Česká delegace se v loňském roce setkala s korejskými partnery a prodiskutovala možnosti rozšíření této spolupráce.

Další jednání mezi MPO a KHNP budou pokračovat s cílem podpořit projekt a zajištění souvisejících činností, konkretizovat rozsah spolupráce a zajistit efektivní přenos technologií a know-how do českého průmyslu. Cestu do Koreje a setkání s politickými představiteli i zástupci KHNP v brzké době plánuje také ministr Vlček.