Dobrovolníci uklidili kampus ZČU. Z lesa odnesli i pneumatiky a reprobedny

8. 4. 2026

Do celorepublikové iniciativy Ukliďme Česko se v sobotu 28. března zapojily i dvě desítky dobrovolníků ze Západočeské univerzity v Plzni. Ti vyrazili do okolí kampusu, kde posbírali 22 pytlů odpadu.

Čtyři pneumatiky, dvě reprobedny nebo rudlík. I takové neobvyklé nálezy posbírali dobrovolníci, kteří přišli uklidit kampus ZČU jako součást akce Ukliďme Česko. Na sraz před rektorátem dorazilo 24 lidí, mezi nimi i tři děti. „Po rozdání rukavic a pytlů se účastníci rozdělili do menších skupin a pustili se do úklidu zhruba dvouhektarového území. Nejvíce odpadu jsme našli v porostech za univerzitní knihovnou a v prostoru mezi výzkumným centrem NTIS a tramvajovou tratí," řekla koordinátorka udržitelnosti ZČU Barbora Poláková, která akci svolala.

Dobrovolníci našli také mobilní telefon, který už se podařilo vrátit jeho majiteli. Nebezpečný nález pak představovala použitá injekční stříkačka, kterou si na místě převzala městská policie. Celkem se dobrovolníkům podařilo naplnit 22 pytlů odpadu. Podle organizátorů byla více než polovina plná plastů, tři pytle plechovek, asi osm kilogramů papíru či 25 kilogramů kovů. Kromě toho účastníci odvezli i objemnější odpad, například polystyrenové či plechové desky a odhozené oblečení.

„Chtěli jsme vyčistit okolí univerzity, ale také připomenout, jak snadno se veřejný prostor může proměnit v nepořádek," dodala Barbora Poláková. Dobrovolníci strávili úklidem několik hodin.

