Dny teplárenství a energetiky 2025: očekává se diskuse tří ministrů

Dubnový měsíc přináší nejen poslední dny topné sezóny, ale i tradiční setkání odborníků na teplárenství a energetiku. Dny teplárenství a energetiky 2025, které se opět uskuteční v Olomouci, otevřou diskusi o strategickém vývoji teplárenství v následujícím období. Pozice sektoru je zřejmá, význam teplárenství v přechodu na udržitelné zdroje energie zůstává klíčový.

Již 31. ročník prestižní konference se uskuteční ve dnech 23. - 24. dubna 2025 v Clarion Congress Hotelu v Olomouci. Tato tradiční událost láká odborníky, zástupce státní správy, samospráv i firem z oblasti teplárenství a energetiky, aby zde diskutovali o aktuálních výzvách a inovacích v oboru. Konference nabízí nejenom bohatý program přednášek a diskusí, ale také příležitost k navázání nových kontaktů a sdílení zkušeností.

Strategický rozvoj

První den konference bude primárně zaměřený na strategický rozvoj oboru. Zahajovací blok nabídne úvodní slovo Mirka Topolánka z Teplárenského sdružení ČR, globální pohled na obor přinese Mojmír Hampl, předseda Národní rozpočtové rady. Dalšími tématy budou aktuální vývoj v Evropě, pohled regulátora a role síťové infrastruktury a plynárenského sektoru. V rámci dopoledního programu se zástupci klíčových energetických firem zaměří na společnou diskusi o strategickém vývoji oboru.

Odpoledne se pozornost přesune na transformační trendy, kde odborníci představí konkrétní modernizační projekty, možnosti dekarbonizace či praktické příklady z praxe. Mezi diskutovanými tématy nebudou chybět inovace v oblasti technologií, digitalizace či nové přístupy ke správě a řízení v teplárenství. Klíčovým bodem bude také otázka akumulace energie a flexibility, včetně využití bateriových úložišť a tepelných čerpadel.

Budoucnost teplárenství očima ministrů

Druhý den konference Dny teplárenství a energetiky 2025 zahájí mimořádně důležitý kulatý stůl, u něhož budou diskutovat tři členové vlády – ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček, ministr životního prostředí Petr Hladík a ministr dopravy Martin Kupka. Tématem jejich společné debaty budou zásadní kroky pro transformaci teplárenství v České republice. Diskuse se bude věnovat podpoře elektřiny z vysokoúčinné kogenerace (KVET), dekarbonizaci teplárenství prostřednictvím programu HEAT a dalším aktuálním i budoucím opatřením, která podpoří změny v tomto odvětví.

V průběhu dne se účastníci zaměří také na témata, jako jsou energetické využití odpadů, ekonomika a legislativa v teplárenství nebo nejnovější trendy a technologie, které usnadní dekarbonizaci. Odborníci z veřejného i soukromého sektoru představí například plány na modernizaci zdrojů, optimalizaci legislativních rámců či využití inovativních materiálů a technologií v oblasti energetiky. Diskuse bude doplněna praktickými příklady z konkrétních projektů a případových studií.

Dny teplárenství a energetiky 2025 nabídnou hostům komplexní program zaměřený na modernizaci a budoucnost oboru. Přinesou strategické rozhovory o vývoji teplárenství a představí konkrétní projekty na podporu dekarbonizace a digitalizace. Debata ministrů o transformaci sektoru nastaví pohled státu na celý obor. To vše je velmi silnou pozvánkou k účasti na letošních Dnech teplárenství a energetiky.

Partnery konference jsou mimo jiné společnosti Veolia Energie ČR, a.s., EP Infrastructure, a.s., Skupina ČEZ, GENTEC CHP s.r.o., ENETIQA a.s, Rayo Engineering, s.r.o., Teplárny Brno, a.s., Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., Schneider Electric CZ, s.r.o., UCHYTIL s.r.o., Pražská teplárenská a.s., Elektrárny Opatovice, a.s., United Energy, a.s., EOP Distribuce, a.s., Plzeňská teplárenská, a.s., Energotrans, a.s., AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.