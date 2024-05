Diskuse s kandidáty do Evropského parlamentu na environmentální a klimatická témata

Diskuse na rozdíl od tradičních předvolebních besed, tedy seznámení voličů s kandidáty, připomenula i opomíjený fakt, že evropští poslanci rozhodují přibližně o 80 procentech environmentální legislativy následně přijaté v ČR. A jedná se o záležitosti, které se dotýkají každého z nás, jako je čistota ovzduší, zdravé potraviny, ale také druhová rozmanitost přírody a úspěšné zvládnutí civilizačních krizí, včetně výzvy spojené s globálním oteplováním. Ano, na úrovni Evropského parlamentu jde o naši budoucnost.

A tak se tu aktuálních otázek nabízela hned celá řada, např.: Jak to vypadá s budoucností Zelené dohody pro Evropu? Kdy skončí fosilní paliva? Zvládneme budoucnost bez spalovacích motorů? A také třeba otázka další existence klecových chovů.

Luděk Niedermayer se projevil jako zkušený evropský politik. K tzv. Zelené dohodě hned úvodem řekl: „Politika ochrany životního prostředí a klimatu je projevem zodpovědnosti.” Přičemž ona agenda ochrany životního prostředí je sice složitější, na druhou stranu se zase těší větší podpoře lidí. Ve svém vystoupení dle vyzdvihl rozhodující roli technologií v prosazení environmentálních cílů a urychlení ekonomického růstu.

Jeho koaliční kolega Michal Sedláček považuje za zásadní při stanovování oněch environmentálních cílů a tempa jejich naplňování nutnost zohlednit konkurenceschopnost Evropy, neboť náš kontinent podle něj zaostává.

Klára Školníková by uvítala k Zelené dohodě evropskou směrnici o spravedlivé transformaci, která by do procesu zapojila odbory i firmy a zajistila lidem rekvalifikace a kvalitní práci.

Také Jan Skalický zdůraznil význam sociálního pilíře Green Dealu. Nesdílí však optimizmus spojený s jeho prosazováním, obává se negativních dopadu na lidi, ba přímo vybízí „otočit jeho dosavadní směřování”.

Nejradikálnější a ojedinělý postoj mezi panelisty zastával Milan Urban. Klimatická krize podle něj, s odvoláním na jakési vědecké fórum, neexistuje, lidská civilizace má na oteplování minimální vliv a z onoho Green Dealu se stalo fanatické náboženství. S realizací navrhovaných zelených opatření hrozí zánik Evropy.

Adam Holub vidí jako prioritu nově zvoleného Evropského parlamentu v environmentální oblasti povinnost soustředit se na implementaci přijatých opatření klimatické politiky a politiky ochrany biodiverzity, včetně zajištění potřebné finanční podpory. A je na nás, jak tyto prostředky využijeme.

David František Wagner má za to, že úspěch realizace Zelené dohody závisí na jednotném kapitálovém a energetickém trhu. Nezbytná je podle něj rovněž revize zemědělských dotací spojená s nadprodukcí potravin. Problém vidí i v nastavení systému

emisních povolenek, včetně toho, u koho končí jejich výnosy.

Petr Doubravský se ostře vyslovil proti revizi Green Dealu: „Naše generace musí tu revizi zastavit. Není prostor ustupovat. To by byla sebevražda.” Zároveň navrhuje posílení sociálního aspektu této politiky. Na námitku, že je potřeba brát ohled na naši konkurenceschopnost, namítá, že politika Zelené dohody představuje ohromnou příležitost k modernizaci. Tedy i k proměně našeho automobilového průmyslu, na kterém jsme tak závislí, dodává.

Na semináři vystoupili kandidáti těchto politických subjektů:

Piráti – David František Wagner

Socdem a Budoucnost – Klára Školníková

SPD a Trikolora – Milan Urban

Spolu – Luděk Niedermayer a Michal Sedláček

Stačilo – Jan Skalický

STAN – Adam Holub

Zelení – Petr Doubravský

Hnutí ANO a uskupení Přísaha a Motoristé sobě své zástupce neposlaly.

Seminář moderoval Jiří Dlouhý, předseda STUŽ

Videozáznam semináře je pro zájemce k dispozici na tomto odkazu.

Diskuse se konala v úterý 21. května 2024 v prostorách ČSVTS na Novotného lávce v Praze a na její organizaci se podílela Společností pro trvale udržitelný život, Zelený kruh a Klimatická koalice.