Denní zprávy o trhu EU ETS: 7. 5. 2025

Přinášíme stav ceny na trhu EU ETS z dnešního dne. Indikativní cena emisní povolenky (EUA)Dec25 dosáhla €69,28 ± €0,30 (na základě rolling průměru Dec25).

Po rostoucím začátku týdne se referenční cena emisních povolenek v úterý zotavila a uzavřela na úrovni 69,27 €, což představuje denní nárůst o 2,7%. Růst korespondoval s prudkým zvýšením cen plynu a vedl k silné obchodní aktivitě - na prosincovém kontraktu se zobchodovalo 27 milionů EUA. Cenové pohyby se držely v rámci volatility 2,23 €. Pondělní aukce skončila na 67,88 €, přičemž nejvyšší nabídka byla jen mírně vyšší - 67,92 €.

Energetické trhy prudce vzrostly kvůli výpadkům dodávek plynu v Norsku, rostoucím obavám z konkurence na globálním LNG trhu a nově oznámené cestovní mapě EU na vyřazení ruského plynu do roku 2027. Cena TTF kontraktu na plyn s dodávkou v příštím měsíci elektřinu vzrostl o 4,2% na 74,44 € / MWh.

Na obchodní frontě se tento víkend sejdou americký ministr financí Scott Bessent a obchodní zástupce Jamieson Greer s čínským vicepremiérem He Lifengem ve Švýcarsku, aby zahájili jednání o zmírnění celního napětí. Jedná se o první formální setkání od zavedení amerických cel až do výše 145 %, na které Peking odpověděl odvetnými opatřeními ve výši 125 %. Výsledek by mohl změnit globální poptávku po LNG a zvýšit konkurenci o dodávky v EU.