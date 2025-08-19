Deal? Dýl? 51. ročník EKOFILMu otevírá třaskavé téma zelené dohody

Co přijde dřív: dohoda, nebo další odklady? Příroda nepočká. Dokážeme se dohodnout včas? Planeta přežije, ale co další generace? Jak se jim na Zemi bude žít? 51. ročník mezinárodního filmového festivalu EKOFILM (16.–19. října 2025, Brno) se ptá: co jsme ochotni udělat dnes, aby naše děti a vnuci mohli žít „dýl“? Letošní témaDeal? Dýl?– slovní hříčka propojující anglickédeal(dohoda) s českýmdýl(déle) – vyzývá k závazku, který začíná u každého z nás.
„EKOFILM má za sebou úspěšný 50. ročník a snahou Ministerstva životního prostředí je festival otevírat z ekologických bublin i široké veřejnosti, což se daří a dokazuje to také počet přihlášených soutěžních filmů, který je historicky nejvyšší – 242 snímků ze 48 zemí světa. Festival je důležitý pro osvětu, otevírání společenských otázek i propojování komunit. Letošní téma vnímám jako výzvu k odpovědnosti – ne jako gesto, ale jako každodenní volbu.
Otevírá důležité otázky – nejen o tom, jak dlouho naše planeta ještě vydrží, ale především o tom, co jsme my všichni ochotni udělat, aby vydržela déle – tedy, „dýl“. I letos tak EKOFILM přináší prostor pro inspiraci, dialog a sdílení konkrétních řešení, která mají smysl. Dohoda s přírodou, to je skutečný závazek,“ říká Petr Hladík, ministr životního prostředí, jehož resort festival pořádá. Festival tradičně nabídne výběr špičkových dokumentů z celého světa, inspirativní setkání s tvůrci a odborníky i bohatý doprovodný program.
„EKOFILM má výjimečnou tradici. Už více než půl století ukazuje, že příroda není jen kulisa – je to prostředí, jehož jsme součástí. Věřím, že letošní ročník nabídne nejen silné vizuální zážitky, ale i nové impulzy k tomu, jak konkrétně přispět ke změně,“ doplňuje Ladislav Miko, prezident festivalu.
Tři soutěžní sekce, jedno společné téma
Festivalová soutěž nabídne tři filmové kategorie. Každá má svůj vlastní rukopis, ale všechny spojuje motiv vztahu člověka a planety.
- Antropocén – Celovečerní dokumenty, které ukazují dopady lidského konání na stav Země i na nás samotné. Silné příběhy o světě, který jsme zdědili, a o tom, jaký odkaz po sobě zanecháme.
- Na prahu změny – Středometrážní snímky a díly dokumentárních sérií, které balancují na hranici formátu i myšlenky. Nabízejí možná řešení a inspirují k nezbytným krokům pro udržitelnou budoucnost.
- Krátce a zeleně – Krátké filmy do 20 minut, které sázejí na hravost formy i témat. Důkaz, že i omezená stopáž může nést velké myšlenky.
„Letošní výběr filmů byl výzva, protože se přihlásil rekordní počet kvalitních snímků z celého světa. V soutěži celovečerních filmů se můžete těšit na tituly promítané na prestižních festivalech, které komplexně a zároveň srozumitelně ukazují roli člověka při změnách na planetě,“ vysvětluje hlavní dramaturgyně Kristýna Genttnerová.
Nový vizuál
Letošní grafický vizuál opět vzešel z otevřené výtvarné soutěže. Ze třinácti návrhů porotu nejvíce zaujal koncept Feruze Makhmudova, grafického designéra a vizuálního umělce z Prahy. Jeho návrh pracuje s tématem Deal? Dýl? a staví na kontrastech – dohoda versus čas, město versus příroda. Vertikální rytmus písmen připomíná siluetu lesa i městské zástavby, barevnost čerpá z přírodních živlů. Jemné glitch efekty naznačují pohyb a možnost volby.
„Chtěl jsem vytvořit návrh, který nevnucuje, ale zve. Oslovuje spíš harmonií než panikou,“ říká autor. „Velice se mě dotklo letošní poselství, že pokud neuzavřeme deal s přírodou, nezískáme šanci žít dýl.“
Festival ožije i mimo kinosály
Vedle projekcí nabídne EKOFILM také pestrý doprovodný program – Rodinný den v Zoo Brno, tematické diskuze, výstavy, koncerty či workshopy. Festival se každým rokem rozrůstá, oslovuje nové generace diváků a také letos nabídne část programu v Praze. V Brně bude hlavním festivalovým centrem tradičně Cinema City Velký Špalíček. Další program se uskuteční na Mendelově univerzitě, v Zoo Brno a na dalších místech ve městě.
Podrobný program bude zveřejněn v průběhu září na webu www.ekofilm.cz.
