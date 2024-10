Data z ISOH jsou lakmusovým papírkem odpadového sektoru

Ministerstvo životního prostředí nechalo připravit novou verzi Informačního systému odpadového hospodářství (ISOH 2), do kterého se ohlašují a následně zpracovávají data o nakládání s odpady. Jaké změny nový systém přináší, jak ohlašování vůbec probíhá a kterých chyb se vyvarovat?

Všechny tyto otázky zodpověděl Jan Trnobranský, vedoucí oddělení odpadového a oběhového hospodářství v České informační agentuře životního prostředí (Cenia), na letošní konferenci Odpady v podnikové ekologii.

Nový systém

Cenia zpracovává a vyhodnocuje data z integrovaného systému odpadového hospodářství, přičemž ještě do předminulého roku se jednalo o systém ISOH1. V minulém roce došlo k přechodu na nový systém ISOH2.

Informace se využívají ke sledování vývoje českého odpadové hospodářství. „Dalo by se říci, že jsou lakmusovým papírkem toho, co se v odpadovém sektoru děje. Ukazují, kde jsou problémy a kde by se mělo zakročit nebo by se měly udělat změny,“ vysvětluje Jan Trnobranský. Slouží jako podklad pro přípravu plánu odpadového hospodářství, podle kterého se nastavuje politika a procesy pro konkrétní období.

České republika je dále potřebuje pro plnění reportingových povinností vůči Evropské unii a kvůli plnění jiných mezinárodních závazků nebo pro mezinárodní financování projektů. V neposlední řadě jsou důležitá z hlediska kontrolní činnosti, kdy se provádí dohled nad tím, co se děje v odpadovém sektoru a zda nedochází k nelegální činnosti.

Dodavatelem ISOH2, který nahradil původní systém, je společnost Seyfor. Projekt je v současné době již druhým rokem v testovacím provozu, během kterého se různé agendy dostávaly postupně do provozu. „Dalo by se říct, že teď většina systému běží a probíhají akceptace jednotlivých částí, testování a některé části a průřezové požadavky se dodělávají,“ vysvětluje Jan Trnobranský.

Důvodem pro vytvoření nového systému odpadového hospodářství byla potřeba generačního posunu. Očekává se také, že se podaří v jednom systému sjednotit data z celého odpadového hospodářství, propojit agendy, které do té doby stály samostatně a zjednodušit přístup pro státní správu tak, aby mohla vše dohledat na jednom místě.

Ohlašování za rok 2024 v roce 2025