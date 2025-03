ČIŽP k havárii nákladního vlaku v Hustopečích nad Bečvou: Rozsah poškození životního prostředí nelze předjímat

Havárie nákladního vlaku a následný požár cisteren s benzenem v Hustopečích nad Bečvou, ke kterému došlo 28. února 2025, je z pohledu České inspekce životního prostředí bezprecedentní událostí, u které lze předpokládat důsledky pro životní prostředí. ČIŽP po celou dobu poskytuje Hasičskému záchranném sboru Olomouckého kraje odbornou součinnost, aby byly škody na životním prostředí pokud možno co nejvíce minimalizovány.

Inspektoři ČIŽP se v současné době společně s Povodím Moravy a příslušným vodoprávním úřadem zaměřují na monitoring blízkých vodotečí a vodních ploch, v pravidelných intervalech odebírají vzorky a zajišťují preventivní opatření na vodních nádržích. „Pozitivní zprávou je, že nadlimitní koncentrace benzenu v povrchových vodách zatím nebyly zaznamenány. Rovněž nebyl zaznamenán úhyn ryb. Podle dosavadních informací není ohrožen ani zdroj pitné vody, který se nachází ve vzdálenosti 3 km od místa nehody,” uvedl ředitel oblastního inspektorátu Olomouc David Petr.

Benzen snadno proniká do půdních vrstev a může proto kontaminovat také podzemní vody. V nejbližším okolí havárie proběhne podrobná analýza podzemních vod, kterou by měla zajistit odborně způsobilá osoba. Kontaminované zeminy by měla následně odstranit sanační firma. O způsobu jejich odstranění bude rozhodnuto po analýze odebraných vzorků, plán vzorkování se v současné době připravuje.

Koncentraci zplodin a nebezpečných látek v ovzduší pravidelně monitorovala Chemická laboratoř HZS z Frenštátu pod Radhoštěm, dle které nebyly překročeny běžné limity. Z výsledků měření kvality ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu dostupných na jeho internetových stránkách vyplývá, že zde nedošlo k překročení imisních limitů. ČIŽP preventivně monitoruje možná rizika spojená se spadem z kouře pro kvalitu povrchových vod, zatím taková zaznamenána nebyla.

Rozsah poškození životního prostředí aktuálně nelze předjímat. Klíčové budou poznatky z terénu v dalších dnech a výsledky analýz odebraných vzorků. Další informace budou poskytnuty podle vývoje situace.

Aktuální informace o likvidacích následků požáru ze strany HZS Olomouckého kraje jsou k dispozici ZDE.