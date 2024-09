Čistá a udržitelná doprava. Vláda schválila aktualizaci Národního akčního plánu čisté mobility

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a Ministerstvem životního prostředí připravilo aktualizaci Národního akčního plánu čisté mobility (NAP CM). Strategický dokument, který chválila vláda, se zaměřuje na rozvoj infrastruktury pro alternativní paliva, modernizaci vozového parku v silniční dopravě a dekarbonizaci dopravy. Stanovené cíle a plány jsou rozděleny do milníků pro roky 2025, 2030 a 2035.

„Automobilový průmysl je základem našeho hospodářství. S nevyhnutelnou potřebou minimalizovat jeho emise ale čelí zásadní výzvě v podobě nástupu elektromobility a dalších forem čisté mobility. My si dobře uvědomujeme, že s touto výzvou je potřeba pomoci a tento akční plán je součástí této snahy. Proto jsme ve spolupráci s odborníky a partnery připravili aktualizaci Národního akčního plánu čisté mobility,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Zaměřujeme se na podporu elektromobility a vozidel na alternativní paliva, jako jsou vodík a biometan, a také na rozvoj odpovídající infrastruktury pro dobíjecí a plnicí stanice. To nám pomůže snížit energetickou náročnost, zlepšit ochranu přírody a splnit cíle v oblasti dekarbonizace.“

Cílem aktualizace NAP CM je podpořit rozvoj elektromobility, vodíkové mobility a snížit tak emise v dopravě. Mezi hlavní opatření patří podpora firem, veřejné dopravy, zranitelných skupin obyvatel a rozvoj služeb sdílení vozidel včetně e-carsharingu. Součástí je také plán pro rozvoj dobíjecí a plnící infrastruktury pro elektrická vozidla a vozidla na vodík a biometan. Jejich výstavba bude podpořena přímými dotacemi a dalšími podpůrnými opatřeními. Financování těchto opatření bude zajištěno prostřednictvím různých zdrojů, včetně Národního plánu obnovy, Operačního programu Doprava, Modernizačního fondu a Sociálního klimatického fondu.

Aktualizovaný plán přináší výhled do roku 2035, kdy se očekává výrazný nárůst vozidel na alternativní pohon. Stanovené cíle a plány pro rozvoj potřebné infrastruktury jsou rozděleny do milníků pro roky 2025, 2030 a 2035. Tyto milníky jsou navrženy tak, aby podpořily plynulý přechod k udržitelnější dopravě a zajistily splnění národních i mezinárodních cílů v oblasti dekarbonizace dopravy.

„Cílem aktualizace NAP CM je do roku 2025 zvýšit počet osobních elektrických vozidel na 50 tisíc a lehkých užitkových vozidel na 4 tisíce. Tento počet má dále růst do roku 2030 na 250 tisíc osobních a 20 tisíc lehkých užitkových vozidel, a do roku 2035 až na 1 milion osobních a 60 tisíc lehkých užitkových vozidel,“ říká vrchní ředitel hospodářství Eduard Muřický. Kromě toho strategie podporuje budování rozsáhlé sítě dobíjecích a plnicích stanic pro elektrická a vodíková vozidla, včetně prioritní výstavby infrastruktury na hlavní síti TEN-T. „Tyto kroky jsou doplněny o fiskální a daňová opatření, jako jsou nižší zdanění firemních bezemisních vozidel nebo rychlejší daňové odpisy dobíjecích stanic a bezemisních vozidel,“ dodává vrchní ředitel Muřický.

Aktualizace dokumentu navazuje na první verzi schválenou v roce 2015 a na její aktualizaci z roku 2019.

Aktualizace Národního akčního plánu čisté mobility.docx [docx, 934 kB]