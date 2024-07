Čínský ocelářský průmysl se rychle pouští do dekarbonizace

Čína letos nepovolila žádné nové projekty na výrobu oceli s využitím uhlí. Připravuje se na dopad evropského uhlíkového cla.

Druhý největší emitent v zemi

Během prvních šesti měsíců letošního roku byla v Číně schválena roční kapacita na výrobu oceli ve výši 7,1 milionu tun. Podle výzkumné organizace Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), které sleduje pokrok asijské velmoci v dekarbonizaci oceli, se jedná výhradně o výrobu v elektrických obloukových pecích. Mohlo by to znamenat, že čínský ocelářský průmysl přestane investovat do výroby oceli s využitím uhlí.

Ocel může být vyráběna ze železné rudy ve vysokých pecích – kyslíkových konvertorech (BF–BOFs) – přičemž se využívá uhlí jako palivo a redukční činidlo. Jenomže při takovém procesu se uvolňuje značné množství oxidu uhličitého. Ocelářský sektor je v Číně jedním z největších znečišťovatelů životního prostředí, protože primárně spoléhá právě na výrobu oceli za využití uhlí. Hned po výrobě elektřiny je tak čínské ocelářství druhým největším emitentem CO2 v zemi.

Dále se ocel může vyrábět z recyklovaného ocelového šrotu v elektrických obloukových pecích (EAF). Výroba oceli právě tímto způsobem by Číně mohla pomoci se snížením emisí CO2 z ocelářského průmyslu o 200 milionů tun do roku 2025. Takové snížení emisí podle CREA odpovídá ročním emisím z evropského ocelářského průmyslu.

Tlaky na průmysl