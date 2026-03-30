ČHMÚ vydal roční zprávu o hydrometeorologické situaci v České republice v roce 2025

Český hydrometeorologický ústav pravidelně informuje o aktuálním vývoji hydrometeorologické situace v týdenních a měsíčních zprávách. Tato roční zpráva je stručným shrnutím vývoje teplotních, srážkových a odtokových poměrů a vývoje zásob sněhu a podzemních vod v kalendářním roce 2025.
Zpráva vychází převážně z tzv. operativních informací ČHMÚ (tj. z údajů vybrané sítě stanic), které jsou denně, popř. týdně operativně zpracovávány. Uváděné hodnoty se proto mohou lišit od následných výsledků režimového zpracování, které zahrnuje podrobnější analýzy na základě údajů úplného souboru stanic. Z teplotního hlediska byl rok 2025 hodnocen jako teplotně normální, s průměrnou roční teplotou vzduchu 8,8 °C. Srážkově byl rok 2025 na území ČR podnormální, průměrný roční úhrn srážek odpovídal 83 % normálu 1991–2020.
Celkově byl rok 2025 z hlediska odtokových poměrů hodnocen jako rok bez plošně významných povodňových epizod a častým výskytem podprůměrných průtoků. Ve většině sledovaných povodích se vyskytovaly převážně průměrné až podprůměrné průtoky. V porovnání s předchozím rokem byl rok 2025 z hydrologického hlediska výrazně klidnější. V zimním období se překročení stupňů povodňové aktivity (SPA) vyskytovalo jen výjimečně. Během letních měsíců byl 3. SPA zaznamenán pouze ve dvou případech, v červenci na Černém potoce ve Velké Kraši a v říjnu na Labi ve Vestřevi.
Podrobnosti najdete v přiložené zprávě: „Roční zpráva o hydrometeorologické situaci v České republice 2025“.
Komentáře