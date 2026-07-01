ČHMÚ potvrzuje nové absolutní maximum teploty vzduchu v Česku

Nové potvrzené absolutní maximum teploty vzduchu pro území ČR činí 41,9 °C. Tato rekordní hodnota byla naměřena v neděli 28. června na stanici Doksany v Ústeckém kraji. Padl tak dosavadní český rekord z roku 2012 a nová hodnota je dokonce o 0,2 °C vyšší, než činí historický rekord Německa. A mezi deseti nejvyššími maximálními teplotami za historii měření v ČR je jich devět z uplynulého víkendu.
Stanice Doksany patří díky své poloze mezi nejteplejší meteorologické stanice ČHMÚ. Stanice leží v nadmořské výšce 158 m n. m. v otevřené zemědělské a poměrně suché oblasti, což může vést při vhodných podmínkách k silnějšímu zahřívání vzduchu. Měření teploty vzduchu na této stanici bylo ověřeno a porovnáno s průběhem teploty na okolních stanicích. Na základě tohoto porovnání lze konstatovat, že měření teploty vzduchu na stanici Doksany je spolehlivé.
Uplynulý víkend byl skutečně výjimečný. Bylo zaznamenáno 10 nejvyšších hodnot maximální denní teploty vzduchu na stanicích na území ČR v historii pozorování, přičemž 9 z nich bylo naměřeno ve dnech 27. – 28. června 2026. Během extrémně teplého víkendu 27. – 28. června byly naměřeny na území ČR teploty vzduchu přesahující 40 °C. Již v sobotu 27. června bylo překonáno dosavadní absolutní maximum teploty vzduchu na území ČR 40,4 °C naměřené 20. srpna 2012 v Dobřichovicích, když na stanici Doksany denní maximum teploty vzduchu dosáhlo 40,9 °C. Tento rekord byl však překonán hned následující den 28. června, a to na stanici Doksany s maximem 41,9 °C a Tuhaň 41,0 °C.
Extrémně vysoké teploty zasáhly celé území Česka. Denní maxima teploty vzduchu 35 °C a více byly dne 27. června zaznamenány na 160 (63 %) a dne 28. června na více než 200 (80 %) stanicích standardní sítě ČHMÚ. Dosud bylo takto extrémních teplot dosaženo na největším počtu stanic 7.–8. srpna 2015, a to na cca 140 (62 %) měřících stanic standardní sítě ČHMÚ.
Výjimečné je také to, že tyto rekordní teploty přišly již v červnu. Dosud historicky nejvyšší červnová maximální denní teplota vzduchu 38,9 °C byla naměřena ve dnech 26. června 2019 a 19. června 2022 na stanici Doksany. Pokud uvažujeme i stanice mimo standardní síť ČHMÚ, nejvyšší hodnota 39,0 °C byla zaznamenána 19. června 2022 na stanici Husinec, Řež. Teplotní rekord pro měsíc červen byl překonán velmi výrazně, a to o 3 °C.
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