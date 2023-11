ČEZ získal kapacitu v německém terminálu Stade

Česká republika učinila další krok pro zajištění dostatku dodávek plynu do budoucna a nahrazení dodávek z Ruska. Ve spolupráci s vládou zasmluvnila Skupina ČEZ dlouhodobou roční kapacitu 2 miliard kubíků v jednom z budovaných pevninských terminálu LNG v Německu. Jde o investici do dalšího rozvoje české energetiky, která posiluje energetickou bezpečnost ČR. Terminál Stade bude stát nedaleko Hamburku při ústí Labe do Severního moře a provozovatel Hanseatic Energy Hub jej spustí v roce 2027. Vláda tím plní své programové prohlášení, ve kterém se zavázala ke snaze získat podíl na terminálu LNG v některé ze sousedních zemí.

„Občanům jsme slíbili, že budeme posilovat energetickou bezpečnost naší země. Slíbili jsme to jako vláda a já jsem to vytkl jako jeden ze zásadních předpokladů pro restart Česka. Řadu konkrétních kroků už jsme udělali, teď přidáváme další důležitý dílek to mozaiky. Po získání kapacity LNG terminálu v Nizozemsku se nám podařilo zajistit kapacitu i v německém terminálu Stade. Společně s nákupem plynových zásobníků a plynového vedení tím zásadně zvyšujeme možnost dopravy a skladování zemního plynu od spolehlivých dodavatelů a zároveň naplňujeme programové prohlášení vlády i moji osobní vizi Restart Česka,“ uvedl předseda vlády České republiky Petr Fiala.

„To, že jsme se jako vnitrozemská země dokázali tak rychle zbavit závislosti na dovozu ruského plynu, je velký úspěch, ale také investice do naší bezpečnosti. Přispěl k tomu každý z nás zodpovědným přístupem ke spotřebě, naše energetické předsednictví v EU, ale také kroky vlády. Jedním z nejvýznamnějších bylo zajištění podílu v LNG terminálu v Nizozemsku. Teď děláme další. Podíl v terminálu ve Stade nedaleko Hamburku má navíc výhodu v podobě toho, že je blíž než terminál v Nizozemsku. Dodávaný plyn tedy poteče přes méně hranic, což sníží poplatky za jeho dopravu do Česka,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

ČEZ pro Česko v terminálu zajistil kapacitu dvě miliardy kubických metrů plynu ročně, což přesahuje čtvrtinu současné roční spotřeby plynu České republiky. Ta klesla z 9,4 miliardy kubíků za rok 2021 na 7,5 miliardy v roce 2022. Také letos se podařilo oproti loňskému roku uspořit okolo 700 milionů kubíků, tedy asi 10 procent. Toto snížení spotřeby plynu výrazně přispělo k tomu, že se Česká republika obejde bez dovozu plynu z Ruska. Zemní plyn však bude hrát i v dalších letech významnou roli v české energetice. V rámci vytápění pomůže s nahrazováním uhlí a ve výrobě elektřiny přispěje k udržování stability sítě. Současné výpočty proto v příštích letech předpokládají nárůst spotřeby plynu o 2 až 4 miliardy kubíků ročně. To je také důvodem, proč vláda dále investuje do posílení energetické bezpečnosti v oblasti plynu.

Terminál ve Stade umožní od roku 2027 dovážet a zplyňovat zkapalněný zemní plyn s tím, že později bude možno terminál přeměnit na dovoz a zpracování klimaticky neutrálního amoniaku, ze kterého bude možné vyrábět zelený vodík. Kapacita je v terminálu pronajata na 15 let s možností prodloužení až na 25 let právě v souvislosti s budoucím využíváním zeleného vodíku. Ministerstvo průmyslu a obchodu zároveň transakci podpořilo tím, že se skupinou ČEZ uzavřelo podobnou zajišťovací smlouvu, jaká platí pro terminál v Eemshavenu.

„Jsem velmi rád, že se podařilo tato dlouhá jednání dokončit. Poděkoval bych jak představitelům české i německé vlády, kteří jednání podporovali, tak našim partnerům ze společnosti Hanseatic Energy Hub, která terminál buduje. Pevninské terminály postupně nahradí ty dočasné plovoucí, a tak jsme od počátku usilovali o získání dlouhodobé kapacity i v některém z připravovaných pevninských terminálů. Ještě před nedávnem jsme se na trhu LNG vůbec nepohybovali, a za poslední rok a půl jsme tak získali řadu zkušeností, na které teď navážeme. V plovoucím terminálu v Eemshavenu máme pronajatou kapacitu do roku 2027 a díky Stade pak budeme moct v dodávkách LNG plynule pokračovat. Výhodou také je, že při dopravě plynu do Česka v tomto případě budeme muset překračovat pouze jednu státní hranici,“ uvedl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Výhodou pevninských terminálů je oproti těm plovoucím větší kapacita, rychlejší vykládka a regasifikace LNG. Součástí terminálu ve Stade budou také zásobníky na LNG. Dalšími nájemci terminálu jsou německé společnosti EnBW a SEFE. Celková kapacita terminálu je 13,3 miliardy kubických metrů plynu za rok, z toho 1,3 miliardy je určeno pro krátkodobé kontrakty. Pevninský terminál ve Stade nahradí plovoucí terminál na stejném místě, který je v tuto chvíli ve výstavbě. Se zprovozněním terminálu se počítá v roce 2027.

„Naším cílem je vybudovat ve Stade nejlepší možnou infrastrukturu pro zajištění dlouhodobé energetické bezpečnosti dodávek do Německa a střední Evropy. Hledali jsme stabilní strategické partnery, kteří by se k nám v rámci tohoto projektu připojili. Terminál je založen na budoucím flexibilním modulárním systému pro přechod na zelenou energii v Evropě. V roce 2027 spustíme bezemisní terminál pro LNG, bio-LNG a syntetický zemní plyn a zároveň se připravíme na pozdější růst trhu s amoniakem coby způsobem získávání zeleného vodíku,“ prohlásil Johann Killinger, provozní ředitel a akcionář Hansean Energy Hub.