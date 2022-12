ČEZ převzal českou společnost ŠKODA JS

Energetická Skupina ČEZ se stala stoprocentním vlastníkem tradiční české firmy z oblasti jaderné energetiky ŠKODA JS. Koupí tak ČEZ vyřešil problematiku svého významného dodavatele, který se před několika lety stal součástí ruské strojírenské skupiny OMZ, ovládané Gazprombankou.

Díky tomu se společnost ocitla v ohrožení vlivem sankcí, což mělo potenciální dopad i na zajištění klíčových dodávek pro jaderné elektrárny ČEZ. Smlouva byla uzavřena v červnu letošního roku a dočasně, do schválení transakce antimonopolními úřady, byly akcie v držení WOOD & Company.

Transakci schválily čtyři antimonopolní úřady, a to v Česku, Maďarsku, Slovensku a na Ukrajině.

„ŠKODA JS je naším klíčovým dodavatelem a získáním kontroly nad touto firmou jsme významně posílili naši energetickou bezpečnost. Antimonopolní řízení nebylo, zejména s ohledem na válečný stav na Ukrajině, nijak jednoduché. Jsme rádi, že jsme transakci úspěšně dokončili,“ řekl Bohdan Zronek, ředitel divize jaderná energetika ČEZ.

ŠKODAA JS je původní českou společností a dodavatelem klíčových komponent jaderných částí řady elektráren s tuzemskými zaměstnanci a unikátním domácím know-how, se kterou ČEZ dlouhodobě spolupracuje, zejména v oblasti jaderného paliva a údržby primárního okruhu jaderných elektráren. Spolu se společností ŠKODA JS získá ČEZ i další podíl ve vědecko-výzkumném pracovišti ÚJV Řež, který ŠJS dnes vlastní. Podíl ČEZ v ÚJV Řež tak stoupne z 52,46 % na 69,85 %. ČEZ taktéž v rámci transakce nabývá 100% podíl ve společnosti Middle Estates, s.r.o., jež je vlastníkem nemovitostí, které Škoda JS používá pro své podnikání.

Složitou transakci ČEZ realizoval ve spolupráci s WOOD & Company, významnou finanční a investiční skupinou s předním postavením na středoevropském trhu, která byla držitelem akcií do schválení transakce antimonopolními úřady. Tento postup zajistil, že společnost Škoda JS nebyla ohrožena sankcemi bezprostředně po podpisu smlouvy, nikoliv až poté, kdy antimonopolní úřady daly Skupině ČEZ souhlas s převzetím plné kontroly, jak by to bylo za normálních okolností běžné.