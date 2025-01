ČEZ letos v Dukovanech investuje 4,2 miliardy. Dokončí projekt zvýšení výkonu elektrárny

Pro letošní rok energetici naplánovali celkem 160 investičních akcí zaměřených na přípravu elektrárny pro její bezpečný a spolehlivý provoz za horizont roku 2047. Hlavním aktuálním cílem je dokončení programu bezpečného zvýšení výkonu jaderných bloků.

Úspěšné zvládnutí odstávek, řada investic, zajištění dodávek paliva i přechod 4. výrobního bloku na nově zvýšený výkon. To jsou příklady úkolů, které na zaměstnance elektrárny a její dodavatele čekají v roce 2025.

„V praxi to znamená, že výrobu čtvrtého bloku bezpečně zvýšíme ze současných 500 MW na 512 MW a celkový výkon elektrárny tak dosáhne 2048 MW, to vše s relativně nízkými náklady,“ upřesňuje Roman Havlín, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany. První tři dukovanské výrobní bloky operátoři provozují se zvýšeným výkonem už od loňského roku. Čtvrtý blok je tak posledním dukovanským blokem, který tento přechod ještě čeká na konci letošní odstávky. Projekt, který energetici dlouho připravovali, by měl přinést cca 300 000 MWh elektřiny navíc.

Měl by zároveň přispět i k vyšší očekávané výrobě českých jaderných elektráren v letošním roce. Ta by se v letošním roce mohla přiblížit dlouhodobému cíli na vyrábět v průměru 32 TWh ročně.

„Roční výroba se bude mezi jednotlivými roky poměrně výrazně lišit. V letošním roce čeká české jaderné elektrárny o odstávku méně, než v minulých letech. To by se mělo promítnout i do zvýšení celkové roční výroby. Vždycky ale bude naší prioritou bezpečný a spolehlivý provoz,“ říká Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.

Modernizace klíčových zařízení pro provoz za horizont 2047

Mezi klíčové investice v Dukovanech v letošním roce patří pokračování v rekonstrukci blokových úsekových rozvaděčů, výměny částí vybraných potrubních tras nebo kabelů s končící kvalifikovanou životností. V oblasti dalšího posilování bezpečnosti jde například o zajištění dlouhodobého odvodu tepla z prostoru kolem parogenerátorů nebo modifikace systému odtlakování primárního okruhu.

Noví dodavatelé paliva

Už v letošním roce dodá společnost Westinghouse první nové palivo pro obě české jaderné elektrárny. Dukovany dlouhodobě udržují jeho strategické zásoby a zvyšují i kapacity skladů. „Energetická bezpečnost České republiky patří mezi naše priority. I proto probíhají také jednání se společností Framatome, jako dalším potenciálním dodavatelem pro Dukovany. Na vývoji nového paliva se chceme i sami podílet,“ dodává Bohdan Zronek.

Nábor nových zaměstnanců a výcvik personálu

Počet zaměstnanců ČEZ v lokalitě elektrárny Dukovany se k 1. lednu vyšplhal na rekordních 1680, z nichž 970 tvoří kmenoví zaměstnanci elektrárny. Současně s tímto trendem vzrostl na 177 také celkový počet žen. V loňském roce do elektrárny nastoupilo rekordních 247 zaměstnanců, což bylo nejvíce za posledních 5 let. Díky generační obměně a navýšení celkového počtu zaměstnanců se průměrný věk zaměstnanců elektrárny snížil na 43 let.

Rozvoj elektromobility i dopravní omezení

ČEZ plánuje v Jaderné elektrárně Dukovany pokračovat také v rozvoji elektromobility. Aktuálně elektrárna napájí čistou bezemisní energií sedmnáct dobíjecích bodů z nichž 12 je určeno pro flotilu ČEZ a 5 pro veřejnost. Dalších 94 dobíjecích míst vznikne v Dukovanech v letošním a příštím roce.

S rozvojem dopravy souvisí i plánované dopravní omezení v těsné blízkosti elektrárny. Na jaře dojde k úplnému zavření části komunikace II/152 v úseku od elektrárny po obec Dukovany. Jde o druhou etapu plánované modernizace související s plánovanou přípravou výstavby nových jaderných bloků. I v souvislosti s rozvojem elektromobility a rekonstrukcemi silnic chce vedení elektrárny zvýšit počet parkovacích míst formou výstavbou nového parkovacího domu.

40 let Dukovan

V květnu česká energetika a průmysl oslaví 40 let od zahájení zkušebního provozu první jaderné elektrárny na českém území. Už 31.12.2024 uplynulo 40 let od zavezení první palivové kazety do reaktoru prvního výrobního bloku jaderné elektrárny Dukovany, které pak pokračovalo dalších 17 dnů. Už 12. února jaderní fyzici na bloku dosáhli tzv. minimálního kontrolovaného výkonu a o dalších 12 dnů později operátoři blokové dozorny poprvé přifázovali generátory parních turbín k přenosové síti. Zkušebnímu provozu, který začal 3. května 1985, předcházelo dosažení stoprocentního výkonu 440 MW, kterého operátoři dosáhli 26. března. Přesně po šesti měsících úspěšného zkušebního provozu přešel provoz bloku do trvalého nominálního provozu.