Cesta (nejen) PETky k recyklaci vede přes unikátní soustrojí

Pracovníky, kteří dosud v Brně ručně vybírali z hromady vytříděného odpadu PET lahve nebo tetrapaky, nově vystřídaly stroje, které odpad třídí s více než 90procentní přesností. Linka má dostatečnou kapacitu na to, aby zvládla nejen brněnské plasty, ale i ty z okolních měst či vesnic. Po ručním třídění totiž v odpadu zůstává dost komodit, které mašiny na zdejší lince vytřídí a městská společnost SAKO Brno je pak prodá k recyklaci a dalšímu zpracování.

Na začátku je hromada odpadu ze žlutých kontejnerů: plasty, tetrapaky (krabice například od mléka nebo džusů) a nově také konzervy, plechovky, alobaly, zkrátka železné a neželezné kovy, které už Brňané nemusejí třídit zvlášť (více na další straně u prostřední fotky). Cesta odpadu startuje ještě před halou, kde obsah kontejnerů nejprve projde přes nože, které rozřežou případné pytle. Na pás tak odpadky vstupují jednotlivě.

Mix odpadu nejprve zamíří do rotačního bubnu. V něm se od sebe oddělí velké, střední a malé obaly (jak se buben točí, každá tato složka v něm rotuje jinak). V tomto základním roztřídění nastupuje každá sorta na svou vlastní část linky, která se rozpíná do tří pater v nově postavené hale v areálu městské firmy SAKO Brno v Líšni. Podobná linka vznikla nedávno také v Praze, další v České republice zatím není.

Při své cestě linkou z jedné strany haly na druhou je odpad dál detailněji tříděn. Magnetické separátory zachytí železné kovy (jako konzervy), i ty neželezné (třeba víčka od jogurtů nebo plechovky od pití), které jsou v běžných podmínkách nemagnetické, ale dají se na malou chvíli zmagnetizovat a díky tomu od plastů oddělit. Optické separátory „vidí“, jaké plasty k nim přijíždějí, a dovedou si z nich vytáhnout „svou“ PET lahev podle barvy.

Linka je schopná na konci vydat až 12 téměř čistě vytříděných komodit (PET lahve rozdělené podle barev, fólie a tvrdé obaly, tedy například ty od pracích gelů). Po Novém roce byla uvedena do zkušebního režimu a její jednotlivé části se kalibrovaly tak, aby fungovaly co nejpřesněji. V ostrém provozu (do kterého má vstoupit koncem března) je připravena zpracovat 4,5 tuny odpadu za jedinou hodinu.