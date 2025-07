Česko se zařadilo mezi 10 nejúspěšnějších států v plnění Cílů udržitelného rozvoje

Ve dnech 14.–23. července probíhá v sídle OSN v New Yorku Politické fórum na vysoké úrovni (HLPF), nejvýznamnější globální akce k udržitelnému rozvoji. Česká republika je zde zastoupena řadou odborníků napříč oblastmi z ministerstev pro místní rozvoj, životního prostředí, zahraničních věcí, práce a sociálních věcí a Úřadem vlády, ale i z neziskového sektoru. Českou delegaci vede ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek.

Česká delegace v čele s ministrem Kulhánkem na HLPF představí 3. dobrovolný národní přezkum (VNR) plnění Agendy 2030 a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs), dále přednese národní projev při zahájení ministerského segmentu. Přezkum ukázal, že za poslední čtyři roky Česko postoupilo v plnění deseti SDGs, zatímco šest SDGs spíše stagnuje. Pozitivní vývoj potvrzuje i tzv. SDG index za rok 2025, kde se Česko umístilo na 10. příčce ze 167 hodnocených států světa.

„Je skvělé, že se Česko zařadilo do top 10 v plnění Cílů udržitelného rozvoje. Dokládá to, že plníme své globální závazky i lokálně a jsme zodpovědným partnerem. Je to také díky rostoucím investicím do výzkumu, vzdělávání a zdravotnictví, které zlepšují kvalitu života v České republice. Nepochybuji o tom, že máme v OSN co prezentovat. VNR je výsledkem společného úsilí resortů, které komplexně hodnotí pokrok v udržitelném rozvoji dosažený za poslední čtyři roky,“ uvádí ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek.

ČR si vede dobře v SDG 15 (Život na souši), kde se řadí mezi pět států na dobré cestě ke splnění cíle, a to díky vývoji v hospodaření s lesy a ochraně biodiverzity. Globálně však tento cíl ukazuje spíše zhoršení a přetrvávající výzvy. Další výrazné zlepšení se ukazuje v oblasti čistých a dostupných energií (SDG 7), kde klesá uhlíková náročnost ekonomiky. „V roce 2023 emise skleníkových plynů poprvé klesly pod 100 Mt ekvivalentu CO2 a od roku 1990 jsme zaznamenali pokles o 47 %. K tomu přispěly investice do dekarbonizačních projektů a opatření na úspory energie,“ cituje z Dobrovolného národního přezkumu ředitelka odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje Anna Pasková.

Nicméně prestižní pozice ČR v globálním žebříčku neznamená, že máme splněno. Dlouhodobě se Česku nedaří dosahovat cílů v oblasti SDG 2 (Konec hladu), kde pokračuje trend minulého roku, a to zhoršení ukazatelů obezity, energetické náročnosti potravin a vývozu nebezpečných pesticidů. Oblast odpovědné výroby a spotřeby (SDG 12) také představuje dlouhodobou výzvu, a to zejména kvůli znečištění ovzduší, emisím dusíku a exportu plastového odpadu, což je problém většiny evropských států. Nicméně přezkum ukázal, že i zde lze pozorovat pozitivní trendy, domácí materiálová spotřeba na jednoho obyvatele dosáhla v roce 2023 historického minima 13,9 tun surovin, oproti 15,6 tun v roce 2022.

Česká delegace bude na HLPF sdílet zkušenosti a úspěchy České republiky mimo jiné i na řadě doprovodných akcích, tzv. side-eventech, které se zaměří např. na přizpůsobení a realizaci Cílů udržitelného rozvoje SDGs na místní nebo regionální úrovni, koherenci politik či meziresortní spolupráci.

Příklady dobré praxe a propojení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje prezentuje ČR ve videu, které doprovodí národní prezentaci VNR. Video i zpráva z 3. dobrovolného národního přezkumu jsou k dispozici na webu ČR 2030.