Česko má potenciál silného inovátora, ale nedaří se mu ho naplnit

Přední zástupci průmyslu, byznysu a institucí se pět měsíců před volbami sešli v Praze na konferenci Svazu průmyslu a dopravy, aby vyhodnotili, co přineslo aplikovanému výzkumu, vývoji a inovacím právě končící volební období. Společně s viceprezidentem Svazu Martinem Jahnem dospěli k tomu, že toho bohužel nebylo mnoho.

„Za toto volební období jsme nezaznamenali žádné výrazné zlepšení veřejné podpory pro aplikovaný výzkum, vývoj a inovace. Mezi evropskými zeměmi na tom sice nejsme tak špatně, ale to nás nesmí uklidňovat. Nenaplňujeme totiž velký potenciál, který ve skutečnosti máme,“ vysvětlil viceprezident Svazu průmyslu Martin Jahn.

Do roku 2029 by podle Svazu průmyslu bylo třeba postupně navýšit investice do českého výzkumu a vývoje na 2,5 procenta v poměru k HDP, a to jak firemních, tak státních. Počet firem, které uplatňují daňové odpočty, může dosáhnout až tří tisíc. V současnosti do výzkumu a vývoje plyne jen 1,83 procent HDP a firem uplatňujících odpočty je přibližně 731. Česko má dlouhodobě status jen mírného inovátora, může však dosáhnout na kategorii silný inovátor dle žebříčku European Innovation Scoreboard.

Co se dá ještě stihnout

Mezi zásadní systémové problémy, které si žádají nápravu, podle Martina Jahna patří například nedostatečné zastoupení firem v Radě pro výzkum, vývoj a inovace, neatraktivní systém daňových odpočtů a v neposlední řadě také příliš malé rozpočty pro podporu aplikovaného výzkumu. V těchto oblastech však vláda ještě může před koncem svého mandátu dosáhnout konkrétního pokroku.

Může například navýšit prostředky pro úspěšný program TREND na rok 2027 o 300 milionů korun a na rok 2028 o 555 milionů (v souladu s návrhem Svazu). Jinak hrozí nevypsání soutěží nebo jen v o mezené míře. Kvalitních projektů, které by mohly být ze strany státu různými způsoby podpořeny a firmám pomohou v rozvoji, je totiž nyní výrazně více než vyčleněných prostředků.

Zástupci velkých i malých firem například již zmíněný TREND velmi oceňují. „Program nám pomohl s finančním zajištěním, které je na samém počátku projektu vždy velmi těžké získat. Vedle toho je pro nás také nesmírně cenná technická spolupráce s VUT nebo centrem CEITEC. se kterými nás TREND propojil. Díky němu se dostaneme k odborníkům a pokročilým technologickým nástrojům, na které bychom jinak sami nedosáhli,“ popsala Eva Němečková za startup Avaltar.

„TREND dobře zapadá do naší technické a inovační strategie, ale líbilo by se nám, kdybychom mohli podávat více projektů. Máme dostatek nápadů, máme partnery mezi malými a středními firmami, ale právě podmínky pro účast malých a středních podniků omezují velikost projektů. Potřebovali bychom je větší,“ vysvětlil za Honeywell Michal Závišek.

Šanci na schválení před koncem tohoto volebního období mohou mít také legislativní změny v daňových odpočtech. Svaz průmyslu připravil a na politické úrovni dlouhodobě prosazoval konkrétní opatření, která by z daňových odpočtů na výzkum a vývoj udělala funkční a populární nástroj podpory, jako je tomu v jiných vyspělých zemích. Podle náměstkyně ministra pro vědu, výzkum a inovace Jany Havlíkové by se schválení přívětivějších daňových odpočtů skutečně dalo stihnout. Ještě před koncem letošního roku by také mohla Rada pro výzkum, vývoj a inovace ve svých řadách mít čtyři zástupce firem, oproti současným třem.

Co chybí českému ekosystému

Pozvání do panelové diskuze v rámci konference přijali zástupci institucí, jako je například Technologická agentura ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu nebo inovační agentura JIC. Vedle nich zasedli manažeři velkých hráčů Honeywell a Excalibur Army, ke kterým se přidala Eva Němečková ze startupu Avaltar.

V českém ekosystému firmy nejsou zvyklé vytvářet dlouhodobé inovační strategie. Něco podobného má podle společného průzkumu Svazu průmyslu a České inovační platformy jen 52 procent podniků. „Firmy potřebují plánovat na více let dopředu, klidně pět, deset nebo patnáct. Musí být schopné určit, kolik procent rozpočtu chtějí ročně směřovat na výzkum a vývoj a toho se držet. Inovační cyklus se nesmírně zrychlil a přeskakování od jednoho vývoje k druhému nepřináší výsledky. Nejdřív musíte stanovit rámec pro výzkum a pak podrobně sledovat inovační trendy,“ poznamenává Pavel Tuček z Excalibur Army.

Velkým tématem je v oblasti podpory výzkumu a vývoje také metodika vyhodnocování výzkumných organizací. Svazu se již podařilo prosadit některá volnější opatření v rámci návrhu nové Metodiky 25+, aby byly lépe hodnoceny i aplikační výsledky výzkumných organizací, nejen publikace.