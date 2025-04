Česko je o krok blíž k energetické soběstačnosti. MŽP posílá 7 miliard do výroby elektřiny ze slunce i na její akumulaci

Ministerstvo životního prostředí společně se Státním fondem životního prostředí ČR připravilo další miliardové investice z Modernizačního fondu. Prostřednictvím nových dotačních výzev rozdělí na výstavbu fotovoltaických elektráren (FVE) a rozvoj komunitní energetiky pět miliard korun. Další dvě miliardy investuje do vzniku úložišť elektrické energie, která posílí akumulaci a flexibilitu elektrizační soustavy. Díky tomu může Česko pokročit v energetické proměně a posílit energetickou soběstačnost průmyslu i veřejných institucí.

„Obnovitelné energie jsou důležitou součástí energetického mixu. S každým nově podpořeným projektem jsme blíže k odklonu od drahých fosilních paliv, a zároveň investujeme do naší energetické bezpečnosti. Za necelé čtyři roky fungování Modernizačního fondu jsme schválili podporu pro 2 772 firemních a komunálních fotovoltaik o výkonu 2 327 megawatt-peak, což znamená výrobu čisté elektřiny v objemu, který by v přepočtu pokryl běžnou roční spotřebu více než 660 tisíc domácností. Historicky největší zájem zaznamenáváme právě v programu RES+, který cílí na výstavbu malých i větších fotovoltaických elektráren. Je proto logické, že vypisujeme další výzvy, které dobře rozjeté tempo budování nových obnovitelných zdrojů udrží,“ říkáministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).



Podniky získají investice na posílení vlastní energetické nezávislosti



Připraveny jsou celkem čtyři nové výzvy v programu RES+, které nabídnou žadatelům dohromady sedm miliard korun. Dotační výzvaRES+ č. 1/2025 je určena na instalace nových fotovoltaických elektráren s výkonem 50 kW až 5 MW, v Praze od 10 kW. Investice cílí především na podniky, které díky novým solárním elektrárnám mohou řešit vlastní energetické potřeby. Vyrobená energie musí být primárně spotřebována v místě výroby. „V této výzvě máme připraveny tři miliardy korun s tím, že dotační podpora se vztahuje zároveň i na akumulační bateriové systémy i na systémy na výrobu obnovitelného vodíku, tedy na elektrolyzéry, a může pokrýt až třetinu ze způsobilých výdajů na projekt,“ popisuje ministr Hladík.



Na střešní fotovoltaiky a baterie je připravena miliarda pro menší obce



VýzvaRES+ č. 3/2025 je určena obcím do 3 000 obyvatel, které díky fotovoltaice získají další zdroj levné energie a také se připraví na budoucí komunitní energetiku. Novinkou je podpora bateriové akumulace elektrické energie na dvojnásobek instalovaného výkonu FVE. Připravena je jedna miliarda korun a dotace může uhradit až 60 % z celkových výdajů projektu.„Chytré obce hledají cesty, jak snížit energetickou závislost na dodávkách energie ze sítě. My jim jdeme naproti. Malým obcím do tří tisíc obyvatel opětovně nabídneme dotace na pořízení elektráren na střechy nekomerčních objektů. Navazujeme tak na předchozí výzvy, o které byl mezi obcemi obrovský zájem,“ pokračuje ministr Hladík.



Komunitní energetika dostává zelenou



Na komunální a komunitní energetiku se zaměřuje výzva RES+ č. 4/2025. Ta podporuje sdružené komunální a komunitní projekty výstavby nových FVE s instalovaným výkonem do 1 MW. Společně s fotovoltaikami je možné získat dotaci na bateriové systémy, vodíkové elektrolyzéry a také na vynucené investice do oprav střech, na kterých budou instalovány panely a do modernizace elektroinstalace v budovách. Žadatelé mohou počítat s celkovou alokací jedné miliardy korun.



Výzva je určena především větším obcím, městům a krajům a nově se rozšiřuje okruh žadatelů na energetická společenství. „Těmito výzvami vycházíme vstříc všem žadatelům, kteří mají v úmyslu řešit vlastní energetické potřeby. Všechny jsou proto nastaveny jako jednokolové nesoutěžní, žádosti budeme posuzovat průběžně podle data doručení se zohledněním alokovaných finančních prostředků. Rozhodující pro přiznání podpory je splnění kritérií výzvy a podmínek programu,“ uvádí Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, který investice z Modernizačního fondu zprostředkovává.



Pro všechny tři výzvy platí, že zájemci mohou žádosti podávat elektronickyod 1. července 2025 do 30. ledna 2026 prostřednictvím systému AIS SFŽP ČR, dostupného na webových stránkách zadosti.sfzp.cz. Podpořené projekty musí být realizovány do tří let od schválení, projekty z výzvy číslo 4/2025 pak do pěti let.



Nová úložiště elektrické energie zajistí stabilní a flexibilní síť



Poslední z nově vypsaných výzevRES+ č. 5/2025 podpoří dvěma miliardami vznik úložišť elektrické energie. Navýšení akumulačních kapacit umožní připojit další fotovoltaické a větrné elektrárny a zvýšit jejich efektivní využití. „Vytvoření nových úložišť energie je nutnost. Umožní nám zapojit do sítě další výkonově méně stabilní zdroje, jako jsou fotovoltaické či větrné elektrárny. Díky tomu zajistíme stabilitu elektrizační soustavy jak při vysokých výkonech nárazové výroby, tak naopak v době, kdy výroba energie z bezemisních zdrojů nebude dostatečná,“ představuje hlavní benefity ministr Petr Hladík.



„Technologie podpořených zařízení nehraje roli, může se jednat například o bateriová úložiště, akumulaci elektřiny do vodíku či přečerpávací vodní elektrárny. Výše poskytnuté dotace na vybudování úložiště bude maximálně 20 % ze způsobilých výdajů projektu. Jednotlivé projekty ale mezi sebou budou navzájem soutěžit, abychom docílili co největší efektivity vynaložených investic. Klíčové budou náklady na garantovanou akumulační kapacitu,“ upřesňuje Petr Valdman.



Žádosti bude v případě této výzvy Státní fond životního prostředí ČR přijímatod 28. dubna do 2. června 2025. Podpořené projekty musí být dokončeny do tří let od schválení a následně garantovat provoz po dobu 10 let.