Bude hůř, rostoucí ceny energií na průmysl patrně teprve dopadnou

Z průzkumu Svazu průmyslu a dopravy vyplývá, že příští rok bude pro řadu firem z hlediska zdražování elektřiny i plynu ještě horší. Na příští rok má méně než čtvrtina firem zafixované ceny elektřiny a plynu, více než dvě třetiny z nich zároveň zaznamenaly problémy při vyjednávání dodávek energií na příští rok. Řada podniků také zaznamenala násobně vyšší cenovou nabídku, než na jakou byla doposud zvyklá.

Příští rok to bude horší

Svaz průmyslu a dopravy ČR uskutečnil ve dnech 6. až 14. září průzkum, kterého se zúčastnilo 114, zejména průmyslových, podniků. Takřka dvě třetiny firem v průzkumu uvedly, že pro letošní rok mají zafixovanou cenu elektřiny. V případě plynu dokonce 69 % podniků. Ovšem pouze polovina firem má cenu elektřiny nebo plynu za podobných podmínek jako v předchozím roce. Druhá polovina z nich platí za energie mnohonásobně vyšší ceny. Pouze jedné třetiny se navýšení cen elektřiny a plynu dosud výrazně nedotýká.

Průzkum naznačuje, že daleko horší bude pro firmy příští rok, jelikož je možné, že budou mít s cenami energie větší problémy. Pouze 20 % firem má zafixovanou cenu elektřiny i na rok 2023. U plynu pak má ceny na příští rok zajištěno 22 % podniků. „Z našeho průzkumu jednoznačně vyplývá, že vysoké ceny energie na řadu firem teprve dopadnou a mohou s nimi mít velké problémy.

Je proto potřeba, aby vláda rychle hledala další možnosti mimořádných opatření pro podniky - velkoodběratele energie a zároveň vyjednala prodloužení pomoci dle Dočasného krizového rámce na celý příští rok, která je zatím schválena pouze do konce letošního roku, a upravila její parametry. Letos má zatím ještě část firem ceny fixované. Pomoc budou potřebovat hlavně příští rok,“ upozorňuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Více než dvě třetiny oslovených podniků navíc uvedly, že se setkaly s problémy při vyjednávání smluv o dodávkách na rok 2023. I z toho je zřejmé, že v příštím roce budou firmy čelit ještě větším problémům s narůstajícími cenami energií.

„Některé firmy dostaly od dodavatele například několikanásobně vyšší cenovou nabídku, než na jakou byly dosud zvyklé. Takto vysoké ceny se budou dále negativně odrážet v inflaci, dostupnosti vstupů a celkové ekonomické situaci České republiky,“ vysvětluje Jaroslav Hanák. Z průzkumu také vyplývá, že už letos platily firmy za elektřinu i plyn průměrně více jak dvojnásobek oproti loňskému roku.

Energetické úspory nejsou jen tak

Průmyslové podniky se kvůli rekordním cenám elektřiny i plynu snaží s energiemi co nejvíce šetřit. Mezi nejčastější opatření tak patří investice do energetických úspor. „Řada firem také byla nucena promítnout zdražování energie do cen své produkce, pouze malé části podniků se to ale podařilo v plné výši. Takřka polovina firem kvůli vysokým cenám energie omezila plánované investice. To může být do budoucna ovšem problém, protože firmy omezením investic do svého rozvoje mohou ztratit konkurenceschopnost,“ připomíná Hanák.

Firmy nejčastěji zvažují investici do fotovoltaické elektrárny nebo do výměny zdrojů osvětlení. "Pořízení vlastní fotovoltaické elektrárny chystá skoro 60 % oslovených podniků, úspornější osvětlení plánuje instalovat víc než polovina firem," uvádí SP ČR. V neposlední řadě bude čtvrtina firem v rámci energetických úspor modernizovat svou otopnou soustavu.

Jenomže ne vždy je situace jednoduchá. V rámci snah o úspory plynu naráží řada firem na technologické či jiné překážky. „Více než tři čtvrtiny dotazovaných firem, které používají plyn ve výrobních technologiích, nebyly schopny omezit jeho spotřebu, protože rychlá náhrada plynu není v jejich zařízeních technicky možná. To se týká například skláren, keramiček nebo jiných podobných provozů,“ vysvětluje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.