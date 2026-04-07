Březen 2026: komoditní trhy pod tlakem konfliktu na Blízkém východě

Březen 2026 se stal jedním z nejvýraznějších měsíců posledních let. Vypuknutí konfliktu v Íránu na přelomu února a března zásadně narušilo provoz ve strategickém průlivu Hormuz, který je klíčovou tepnou světového obchodu s ropou a LNG. Téměř uzavřený průliv okamžitě způsobil prudký růst cen energií, zvýšenou volatilitu a rozsáhlé sekundární dopady napříč komoditními trhy.
Průmyslové kovy reagovaly na růst energetických nákladů a narušení dodavatelských řetězců, zatímco drahé kovy zaznamenaly jeden z nejprudších poklesů za poslední desetiletí. Digitální aktiva pokračovala v kolísání, avšak bez zásadních fundamentálních impulsů.
Energetické komodity
Ropa Brent
Ropa Brent byla v březnu jednoznačně nejvíce zasaženou komoditou. Počáteční cena kolem 78 USD za barel rychle rostla a během měsíce se Brent dostal vysoko nad hranici 100 USD. Denní ceny se krátce přiblížily až k 120 USD za barel. Podle některých analytiků představoval téměř úplný výpadek tranzitu přes průliv Hormuz omezení globální nabídky o 1–2 miliony barelů denně, což vedlo k extrémní geopolitické rizikové přirážce a mimořádné volatilitě.
Zemní plyn
Zemní plyn v Evropě rovněž výrazně zdražil. Cena se z úrovně kolem 38 EUR/MWh vyšplhala až nad 56 EUR/MWh. Přes průliv Hormuz běžně prochází přibližně 10–15 % evropské spotřeby LNG, a jeho omezení tak okamžitě zvýšilo nervozitu na trhu. Růst cen částečně tlumily slabší americké ceny způsobené teplým počasím a nízkými výběry ze zásob. Výsledkem však byl celkově rostoucí trend.
Elektřina
Cena elektřiny v Evropě v březnu rostla. Pohybovala se v pásmu 88,9–105 EUR/MWh a měsíc zakončila nad úrovní 100 EUR/MWh. Vývoj odrážel zvýšenou nervozitu na energetických trzích a růst cen energií po vypuknutí konfliktu.
Průmyslové kovy
Ocel
Ocel byla v březnu ovlivněna především vyššími energetickými náklady a logistickými komplikacemi. Cena se pohybovala v pásmu 1 006–1 049 USD za tunu a měsíc zakončila mírně výše. Podle některých analytiků byl dopad konfliktu na ocel střední, což odpovídá i relativně omezeným cenovým výkyvům.
Hliník
Hliník patřil mezi nejvíce zasažené průmyslové kovy. Energeticky náročná výroba reagovala na růst cen energií okamžitě a cena hliníku se během března pohybovala v širokém rozpětí 3 153–3 542 USD za tunu. Závěrečná cena přesáhla 3 429 USD, což představuje výrazný meziměsíční nárůst. Podle některých analytiků byly dodávky narušeny a trh byl pod silným tlakem.
Měď
Měď byla v březnu ovlivněna kombinací slabší globální poptávky a signálů o strategickém doplňování zásob v Číně. Cena se pohybovala mezi 5,30 a 5,96 USD za libru a měsíc zakončila mírně níže. Trh zůstal volatilní, ale bez extrémních výkyvů.
Zinek, olovo, nikl
Průmyslové kovy byly v březnu obecně utlumené. Zinek se pohyboval mezi 3 030 a 3 392 USD za tunu a měsíc zakončil mírně níže. Olovo mírně oslabilo a drželo se v pásmu 1 877–1 982 USD za tunu. Nikl kolísal mezi 16 680 a 17 900 USD za tunu a měsíc zakončil jen nepatrně pod únorovou úrovní. Podle některých analytiků byly průmyslové kovy v březnu celkově slabší, což odpovídá i cenovým datům.
Bateriové komodity
Kobalt
Kobalt zůstal po celý březen beze změny na úrovni 56 290 USD za tunu. Trh byl stabilní.
Lithium carbonate
Cena lithia v přepočtu do USD rostla. V dolarovém vyjádření odpovídala březnovému rozpětí přibližně 20 000–22 500 USD za tunu, přičemž závěrečná cena byla vyšší než na začátku měsíce. Trh reagoval na zvýšené energetické náklady a nervozitu v dodavatelských řetězcích.
Mangan
Mangan v březnu výrazně posílil. V dolarovém vyjádření odpovídala cena rozpětí přibližně 4,5–5,2 USD/mtu, což představuje jeden z nejvýraznějších pohybů mezi sledovanými průmyslovými materiály.
Drahé kovy
Drahé kovy v březnu výrazně oslabily. Segment byl pod silným tlakem kombinace makroekonomických faktorů, realizace zisků po předchozích rekordech a zvýšené volatility na finančních trzích.
Zlato
Zlato zaznamenalo jeden z nejhlubších poklesů od 80. let minulého století. Počáteční cena kolem 5 390 USD za unci postupně klesala a měsíc zakončila poblíž 4 554 USD. Během března se zlato krátce propadlo až k 4 263 USD. Přestože geopolitické napětí obvykle podporuje poptávku po bezpečných aktivech, tentokrát převážila korekce po mimořádně silném růstu z předchozích měsíců.
Stříbro
Stříbro v březnu rovněž prudce oslabilo. Cena se z úrovně kolem 94 USD za unci propadla až k 72 USD a během měsíce dosáhla minima kolem 67 USD. Šlo o jeden z nejprudších poklesů posledních desetiletí.
Platina
Platina v březnu pokračovala v mimořádně volatilním vývoji. Cena se pohybovala v širokém rozpětí 1 806–2 442 USD za unci a měsíc zakončila poblíž 1 953 USD.
Palladium
Palladium v březnu výrazně kolísalo. Cena se pohybovala mezi 1 326 a 1 852 USD za unci a měsíc zakončila pod úrovní z počátku března.
Digitální aktiva
Bitcoin
Bitcoin v březnu výrazně kolísal. Cena se pohybovala mezi 65 093 a 75 991 USD a měsíc zakončila mírně výše než na začátku.
Ethereum
Ethereum se v březnu obchodovalo v rozpětí 1 907–2 384 USD a měsíc zakončilo nad úrovní 2 100 USD.
Závěr
Březen 2026 byl jedním z nejvýraznějších měsíců posledních let. Konflikt v Íránu a narušení provozu v průlivu Hormuz zásadně ovlivnily ceny energetických komodit a nepřímo zasáhly i průmyslové a drahé kovy. Ropa Brent prudce vzrostla nad 100 USD za barel a evropský plyn zaznamenal výrazné zdražení. Průmyslové kovy reagovaly na růst energetických nákladů a narušení dodávek, zatímco drahé kovy zaznamenaly jeden z nejprudších poklesů za poslední desetiletí.
Vývoj v následujících týdnech bude do značné míry záviset na dalším průběhu konfliktu a stabilitě klíčových přepravních tras.
