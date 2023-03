75 % exportu textilního odpadu z EU má na svědomí jen 5 zemí

Textilní odpad představuje pro Evropu čím dál větší problém. Množství použitého textilu vyvezeného z EU se za poslední dvě desetiletí ztrojnásobilo, i tak ale není Evropa největším exportérem.

Od roku 2025 začne v EU platit povinnost odděleného sběru textilního odpadu. V každé obci tak budou muset být povinně kontejnery na textil. Jenomže v Evropě jsou velmi omezené kapacity pro opětovné použití a recyklaci textilního odpadu. Podle Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) rychle roste množství vyvezených použitých textilií z EU. Některé z nich jsou znovu použity, mnohé ale končí na skládkách.

Hodnota textilního odpadu klesá

Množství použitých textilií, které byly z Evropské unie vyexportovány, se za poslední dvě desetiletí ztrojnásobilo a podle EEA se může i nadále zvyšovat. Konkrétně se z přibližně 550 tisíc tun v roce 2000 vyšplhalo na téměř 1,7 milionu tun v roce 2019. „Množství vyvezených použitých textilií v roce 2019 bylo v průměru 3,8 kilogramu na osobu, tedy 25 % z přibližně 15 kg textilu spotřebovaného ročně v EU,“ doplňuje agentura.

EEA

Vývoz textilního odpadu z EU (EU-27 a Spojeného království) do zbytku světa v letech 2000–2019 podle hmotnosti (v milionech tun)

V posledních 20 letech začala hodnota použitého textilu zaostávat za nárůstem čisté hmotnosti, takže dovozci v současnosti platí za kilogram méně než před několika lety. V roce 2019 klesla průměrná cena za kilogram na zhruba 0,57 eur (13,44 Kč). Ty se vykazují ve stálých cenách, takže vezmeme-li v úvahu inflaci a všeobecný nárůst cen v daném období, bude reálný pokles ceny ještě vyšší. Hodnota se mohla snížit i kvůli snižující se kvalitě nebo nasycení trhu.

Ne jen Afrika, i Asie

Textilní odpad se z Evropy vyváží kvůli nedostatečným místním kapacitám pro opětovné použití a recyklaci. Podle údajů Organizace spojených národů se jeho množství zvýšilo. Zároveň se textilní odpad začal přesouvat z převážně afrických destinací do Asie. V roce 2019 tak 46 % použitého textilu skončilo v Africe, do Asie bylo vyexportováno 41 %. EEA upozorňuje na to, že použité oblečení není v těchto regionech vždy k užitku, jak se lidé často domnívají. Jakmile je tento odpad vyvezen, je jeho osud značně nejistý.