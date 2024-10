Zvyšování efektivity domácí solární elektrárny

Sluneční energii využívá čím dál více domácností a firem. Mají pro to různé důvody. Od snížení ekologické stopy, přes větší energetickou nezávislost až po snížení nákladů na energie. Stejně jako je důležité vybrat ty správné solární panely, je třeba věnovat pozornost i výběru vhodného střídače, který dokáže distribuci vyrobené elektřiny výrazně zefektivnit.

Střídače jsou vedle solárních panelů základní součástí fotovoltaických elektráren. Fotovoltaické panely totiž vyrábí stejnosměrný elektrický proud, nicméně pro využití vyrobené energie je potřeba proud střídavý. Právě střídače přeměnou stejnosměrného proudu na střídavý umožňují využití proudu. Provoz fotovoltaického systému ovlivňují ale i jinými způsoby.

Optimalizace a bezpečnost

Střídače optimalizují výkon celého systému tím, že zajišťují maximální výkon. Mají i bezpečnostní funkci, jelikož kontrolují frekvenci elektrické sítě a pokud je to potřeba, sníží výkon. Dále brání systém před přehřátím a mohou ho v případě výpadku odpojit od sítě.

„Střídače Huawei FusionSolar jsou navrženy s pokročilými bezpečnostními funkcemi, jako je inteligentní detekce obloukových poruch (AFCI). Tato technologie dokáže detekovat a eliminovat oblouky ve velmi krátkém čase – do 0,5 sekundy – což významně snižuje riziko požáru,“ uvádí Marek Konečný, Solution Manager ve společnosti Huawei Digital Power a doplňuje: „V kombinaci s funkcí rychlého vypnutí (RSD), která v případě nouze sníží napětí na střeše na 30 V během 30 sekund, poskytují střídače a optimizéry Huawei maximální ochranu pro domácnosti.“

Asymetrické střídače

Střídače pro fotovoltaiku můžeme rozdělit na dva základní typy: symetrické a asymetrické. Symetrické střídače rozdělují výkon rovnoměrně na třetiny. Do každé fáze odešlou stejný výkon bez ohledu na aktuální spotřebu. Mnohem efektivnější a z hlediska energetických úspor zajímavější jsou asymetrické střídače, které výkon přerozdělují do jednotlivých fází nerovnoměrně. Díky tomu je možné pokrýt spotřebu elektřiny a neodebírat ze sítě elektřinu ve chvíli, kdy to není nutné.

„Asymetrické střídače, jako Huawei MAP0, rozdělují výkon do jednotlivých fází podle potřeby, což zajišťuje efektivnější využití elektřiny a menší závislost na síti. Díky této technologii mohou domácnosti efektivně pokrýt svou spotřebu a vyhnout se nákupu elektřiny z distribuční sítě, což je zejména v případě rostoucích cen elektřiny velkou výhodou,“ vysvětluje Konečný.

SUN2000-5-15K-MAP0 a SUN5000-8/12K-MAP0 jsou první třífázové asymetrické střídače od renomovaného výrobce solárních technologií Huawei. Střídače Huawei patří k technologické špičce a právě MAP0 je první střídač určený pro domácí instalace v Česku.

Střídač MAP0 může nabídnout maximální účinnost, disponuje pokročilými funkcemi, jako je již zmíněná aktivní bezpečnost, dále zvýšenou odolností – provozní teplotní rozsah a ostrovním režimem pro případ výpadku sítě.

Na výběr jsou dva typy střídačů: SUN2000 a SUN5000. Střídač SUN2000 poskytuje desetiletou zárukou, optimizéry jsou podporovány, ale ne vyžadovány, a v nabídce je ve výkonovém provedení 5, 6, 8, 10 a 12 kW. Naproti tomu střídač SUN5000 je dostupný ve výkonovém provedení 8 kW nebo 12 kW, vyžaduje optimizéry a společnost Huawei na něj dává 15letou záruku.

Optimizér vyřeší stíny

Výkonnost solárních panelů je možné zvýšit využitím optimizérů, které jsou instalovány na jejich zadní stranu a uchyceny přímo na konstrukci panelu. Díky tomuto zařízení může každý panel vyrábět maximální množství energie, aniž by byly ovlivněny ostatní panely, které jsou v systému.

V systému bez optimizéru rozhoduje o výkonnosti solární panel, který je nejslabší. Ten může být z části nebo úplně zakryt stínem, kvůli čemuž klesá celková produkce elektřiny a výrazně se snižuje efektivita systému. Pokud nainstalujeme optimizér, systém funguje nezávisle. Zastíněné panely neovlivní výkon celého systému, pouze samotného panelu.

„Využitím optimizérů Huawei se výrazně zvýší efektivita solárního systému, zejména na střechách, které jsou částečně zastíněné nebo mají složitější střešní konstrukci. Například v praxi může optimizér zvýšit výkon až o 30 % tím, že každý panel pracuje nezávisle na ostatních. To znamená, že zastíněný panel neovlivní celkovou výrobu energie, což je klíčové pro maximalizaci úspor,“ říká Konečný.

Řada fotovoltaických střídačů společnosti Huawei, vyznačující se i působivým designem, který vyhrál řadu mezinárodních cen za design, je založena právě na spolupráci střídačů a výkonových optimizérů. Každý fotovoltaický modul tak funguje samostatně s nejlepším výkonem a minimalizují se ztráty výkonu. Optimizér umožňuje v jednom fotovoltaickém stringu instalovat až 25/35 modulů v různých směrech.

„Kromě možnosti rozšíření systému o bateriové úložiště LUNA, které umožňuje ukládání přebytků elektřiny během dne a využití energie v noci, nabízí střídače Huawei vysokou životnost a spolehlivost. Díky 15leté záruce a odolnosti zařízení proti nepříznivým vlivům prostředí je Huawei FusionSolar skvělým dlouhodobým řešením,“ dodává Marek Konečný.

Fusionsolar společnosti Huawei nabízí ucelené fotovoltaické řešení, které kromě střídače a optimizéru obsahuje i baterie nebo řídicí systém (EMMA). Velkou výhodou, kterou ocení každý, kdo se chce stát energeticky nezávislý, je perfektní kompatibilita, nenáročná instalace a servis pod jednou střechou.